Kim Boutin demeure parfaite

La patineuse de vitesse courte piste québécoise Kim Boutin a signé une quatrième victoire en autant d’épreuves cette saison en Coupe du monde en s’imposant sur 500 m, dimanche, à Montréal.

Boutin a devancé l’Italienne Martina Vacepina et la Polonaise Natalia Maliszewska au fil d’arrivée. Également de la finale, la Québécoise Alyson Charles a conclu au quatrième rang.

Boutin avait triomphé sur 1000 m, samedi, à l’Aréna Maurice-Richard. La semaine dernière, à la Coupe du monde de Salt Lake City, la patineuse de Sherbrooke avait raflé l’or au 500 m et au 1500 m.

De son côté, Courtney Lee Sarault, de Moncton au Nouveau-Brunswick, a obtenu la médaille d’argent à l’épreuve du 1000 m. C’est la Chinoise Yu Tong Han qui a été la plus rapide en finale. La Russe Ekaterina Efremenkova a pris le troisième rang.

Boutin et Sarault ont ajouté une médaille de bronze à leurs récoltes plus tard en journée avec le relais féminin canadien, dont faisait également partie Charles et Danae Blais.

Les Chinoises ont terminé en tête, devant les Russes.