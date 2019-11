David Perron écrit une page d’histoire de la LNH

David Perron a écrit une page d’histoire de la Ligue nationale de hockey, samedi soir.

L’attaquant québécois est devenu le tout premier joueur à marquer trois buts en prolongation dans les 20 premiers matchs d’une saison. Il a ainsi offert la victoire aux Blues, leur septième de suite, contre les Flames à Calgary. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Je suis vraiment impressionné par l’équipe, et par la manière dont on joue chaque soir. On les gagne tous et c’est formidable», a lancé Perron en entrevue, selon des propos rapportés par LNH.com.

Plus tôt cet automne, Perron a aussi tranché le débat en prolongation à Detroit le 27 octobre et le 1er novembre contre les Blue Jackets, soit une séquence de sept rencontres.

Il compte déjà cinq buts gagnants en 18 matchs cette saison. Perron connaît un excellent départ avec un total de 18 points, dont huit buts.

Les Blues tenteront de poursuivre sur leur lancée mardi, à St. Louis, où ils recevront la visite des Coyotes de l’Arizona.