À VOIR: Patrick Roy pique une crise légendaire!

Patrick Roy, a été expulsé, dimanche au Centre Vidéotron, lors du match entre les Remparts de Québec et les Foreurs de Val d’Or.

Alors que la marque était de 2-2 en prolongation, les officiels ont refusé un but aux Diables Rouges, car on a jugé qu’on avait commis de l’obstruction envers le gardien Jonathan Lemieux sur la séquence.

À LIRE AUSSI: Patrick Roy fulmine en point de presse

Roy n’était pas du tout d’accord avec la décision et a dit sa façon de penser aux officiels. Il n’en fallait pas plus pour qu’il pète les plombs devant l’arbitre en chef et qu’il se fasse montrer la porte du vestiaire.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le match s’est transporté en tirs de barrage et ce sont finalement les visiteurs qui ont eu le dessus sur les Remparts.