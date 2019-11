La situation de Jozy Altidore encore floue

Le mystère plane toujours sur l'état de l’attaquant du Toronto FC Jozy Altidore quant à sa disponibilité pour la finale de la Major League Soccer (MLS) contre les Sounders à Seattle, dimanche.

«Aujourd’hui [samedi] était une autre opportunité de pousser la note un peu plus et essayer de me rendre disponible pour demain», a raconté Altidore aux médias après l’entraînement de son équipe.

La Coupe MLS sera diffusée dimanche à 15h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

L’Américain de 30 ans a été blessé pendant le dernier match de la saison régulière, le 6 octobre, contre le Crew de Columbus.

Ses coéquipiers aimeraient évidemment le voir sur le terrain pour le dernier match de l’année.

«Ce serait bien qu’il soit disponible. C’est un joueur qui a effectué plusieurs gros jeux pour notre équipe dans les dernières années et il a été sans contredit l’un des meilleurs joueurs de notre équipe, a dit Jonathan Osorio après la séance. Un joueur comme lui, c’est sûr qu’on le veut sur le terrain.»

«Il s’est battu pour revenir le plus rapidement possible. J’ai toujours espoir que demain [dimanche], il se sente bien, a précisé l’entraîneur-chef Greg Vanney. Si tout va bien dans son cas, on va l’utiliser du mieux qu’on le peut.»