Gallagher devant Crosby

Publié aujourd'hui à 14h25

Mis à jouraujourd'hui à 14h39

Évidemment, le titre est accrocheur. Toutefois, la statistique dont je vais vous faire part l’est tout autant.

Depuis la saison 2017-18, Brendan Gallagher (71) a plus de buts que Sidney Crosby (69). Durant cette période, il est important de préciser que le no 11 du Tricolore n’a joué que trois matchs de plus que le capitaine des Penguins.

Gallagher est le meilleur pour marquer des buts chez les Canadiens, mais il faut aussi réaliser qu’il s’affirme comme l’un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey.

Crédit photo : PIerre-Paul Poulin / JdeM

J’ai compilé les statistiques des meilleurs marqueurs depuis la saison 2017-18 et les résultats démontrent que Gallagher fait partie de l’élite.



Tout d’abord, Gallagher occupe le 17e rang dans la LNH pour les buts.



MENEURS BUTS DEPUIS 2017-18



1-Alexander Ovechkin (113)



2-Connor McDavid (90)



3-Nathan MacKinnon (89)



17-Brendan Gallagher (71)



22-Sidney Crosby (69)



Aussi, ce qui est encore plus surprenant, c’est le nombre de buts qu’il a inscrits à égalité numérique soit 58. Gallagher arrive au 10e rang.

MENEURS BUTS ÉGALITÉ NUMÉRIQUE DEPUIS 2017-18



1-Alexander Ovechkin (73)



2-Connor McDavid (71)



3-John Tavares (64)



4-Auston Matthews (63)



10-Brendan Gallagher (58)



Également, depuis 2017-18, Gallagher arrive au premier rang dans la LNH dans une catégorie soit celle pour les premiers buts marqués dans une rencontre. Il partage le sommet avec David Pastrnak et Connor McDavid. Gallagher donne souvent le ton à un match et les statistiques le prouvent.

Crédit photo : AFP

MENEURS POUR LES PREMIERS BUTS DEPUIS 2017-18



1-Brendan Gallagher (20)



-David Pastrnak (20)



-Connor McDavid (20)



4-Sidney Crosby (18)



5 -Leon Draisaitl (18)



Et finalement, lorsqu’on cherche à comprendre pourquoi Gallagher connaît un tel succès, on peut se tourner vers le nombre de fois qu’il lance en direction du gardien adverse. Depuis la saison 2017-18, Gallagher se place au sixième rang pour les tirs.



MENEURS TIRS DEPUIS 2017-18



1-Alexander Ovechkin (777)



2-Nathan MacKinnon (731)



3-Tyler Seguin. (719)



4-Brent Burns (681)



5-Patrick Kane (672)



6-Brendan Gallagher (640)



Encore une fois cette saison, Gallagher démontre sa grande importance pour son équipe. D’ailleurs, les Canadiens présentent, cette saison, une fiche de 7-0-0 lorsque Gallagher marque dans un match. Il a donc déjoué le gardien adverse dans sept des huit victoires de son équipe.



Bref, Brendan Gallagher est indispensable.