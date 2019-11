Cette semaine dans l’univers de la WWE: l’invasion continue à la WWE

Publié aujourd'hui à 08h52

Mis à jouraujourd'hui à 08h59

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité de la WWE dans la dernière semaine, voici ce que vous avez manqué:

Si on se fie à la WWE, c’est vraiment un bris mécanique qui a causé le retard de l’avion en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Évidemment, on est loin de la vérité, alors que c’est un problème d’argent (le maudit argent) entre le prince et Vince qui serait au l’origine du conflit.

Comme dans un épisode de Mirador, les hamsters de l’équipe de relations publiques de la WWE se sont mis à pédaler assez vite et ils sont arrivés avec ceci: une annonce que le partenariat avec l’Arabie Saoudite est d’une durée de 10 ans (ce qu’on savait déjà) et qu’il y aurait maintenant deux événements par année (ce qui était déjà le cas). Tout pour sauver le prix de l’action!

Parlant de nombre d’années, Randy Orton est maintenant plus riche et ce, pour les cinq prochaines années. Est-ce que quelqu’un croyait vraiment qu’il allait signer avec la compétition? Est-ce Jean Béliveau aurait joué pour une autre équipe? Poser la question c’est y répondre. Au final, il aura eu une carrière de plus de 20 ans avec la WWE qui devrait lui ouvrir les portes du temple de la renommée.

L’invasion de NXT à Raw n’était rien à comparer à celle qui a eu lieu à SmackDown. C’est ce qui se passe quand on prend le temps de trop réfléchir. Tout de même, on va offrir aux fans de bons matchs à Survivor Series. Les Vikings contre Le New Day contre Fish et O’Reilly, Brock contre Rey Rey et mon préféré, Becky contre Bayley contre Shayna Baszler.

NXT a creusé l’écart avec la compétition mercredi dernier en termes de cotes d’écoute. Je le dis depuis le début. Si ça peut amener les deux groupes à se surpasser, ce sont entre autres les amateurs qui vont en sortir gagnants. Faut croire que de voir NXT à Raw et SmackDown aura aidé. D’envoyer OC à NXT, c’est différent et ça attire aussi les curieux.

Quelqu’un m’a demandé ma carte de rêve NXT c. WWE. La voici donc, dans aucun ordre en particulier :

Adam Cole c. Rey Mysterio c. Finn Balor c. Ricochet Walter c. Brock Lesnar OC c. Undisputed Era c. Imperium Matt Martel et Chase Parker c. Kevin Owens et Sami Zayn Io Shirai c. Asuka Johnny Gargano et Tommaso Ciampa c. Roman Reigns et Seth Rollins Rhea Ripley, Toni Storm, Shayna Baszler et Candice LeRae c. Sasha Banks, Charlotte Flair, Becky Lynch et Bayley Matt Riddle c. Daniel Bryan

Avouez que ce serait solide!

Après Lacey Evans et Natalya, voici que Braun Strowman et Tyson Fury font équipe sans aucune bonne raison! Voir Imperium à SmackDown dans l’angle de l’invasion a par contre bien plus de sens.

Faites attention à ce que vous lisez sur les Internets. Raw de la semaine prochaine a déjà été enregistré en Angleterre. Alors si vous ne voulez pas savoir ce qui s’est passé, soyez vigilants.

Parlant d’Internet et contrairement à ce que Dave Meltzer avait rapporté, Seth Rollins n’a fait un discours pro-WWE lors du meeting d’avant Raw lundi dernier. Il n’a pas non plus eu un meilleur match contre Adam Cole que Daniel Bryan, mais ça c’est une autre histoire!

En passant, j’ai pris la décision d’enlever les résultats de 205 Live de ma chronique. L’émission n’est plus l’ombre d’elle-même, n’est plus en direct alors qu’on l’enregistre maintenant après NXT le mercredi et je ne suis pas sûr qu’elle va survivre très longtemps, alors que le tout devrait ultimement être intégré à NXT.

En terminant, j’espère que vous avez vos billets pour l’événement non-télévisé de SmackDown à la Place Bell de Laval le 29 décembre prochain. Je sais, Sami Zayn aurait dû être mieux publicisé et peut-être même sur l’affiche principale. Mais la WWE ne se soucie que rarement de mettre en valeur les talents locaux dans les villes où elle se produit. Le Québec est différent, mais ça, personne d'autre que nous ne le comprend vraiment. C’est comme le nom de la tournée: WWE Holiday tour. C’est différent de « WrestleMania tour » ou « SummerSlam tour ». On a une expression pour ça en français et c’est le temps des fêtes. La tournée du temps des fêtes. Bref. On se voit le 29?!?

Matchs de la semaine

Adam Cole c. Seth Rollins Angel Garza c. Tony Nese Le New Day c. Le Revival

Vidéo de la semaine

J’ai hâte, j’ai hâte, j’ai hâte! Triple hâte!

Résultats rapides

Long Island, New York

Charlotte Flair et Natalya ont battu Kairi Sane et Asuka

Buddy Murphy a défait Cedric Alexander

Andrade et Zelina Vega ont vaincu Carolina et Sin Cara

Rusev a battu Drew McIntyre par disqualification

AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson ont défait Humberto Carrillo et les Street Profits

Les Vikings ont vaincu les East Hampton Polo Boys

Seth Rollins a battu le champion NXT Adam Cole par disqualification

Vidéo de la semaine

L’OC à NXT!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Pete Dunne a battu Damian Priest

Taynara Conti a défait Santana Garrett

Shayna Baszler a vaincu Dakota Kai

Angel Garza a battu Tony Nese

Dominik Dijakovic a défait Isaiah « Swerve » Scott

Le match entre AJ Styles, Karl Anderson, Luke Gallows et Tommaso Ciampa, Keith Lee, Matt Riddle n’a pas fait de vainqueurs.

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine

Résultats rapides

Brentwood, Angleterre

Joe Coffey a battu Tyson T-Bone

Isla Dawn a défait Killer Kelly

Le match entre Flash Morgan Webster et Mark Andrews et les Grizzled Young Veterans (James Drake et Zack Gibson) s’est soldé par une double disqualification

Vidéo de la semaine

Je suis bien content qu’on utilise Imperium dans cette rivalité NXT c. WWE

Résultats rapides

Manchester, Angleterre

Le New Day a battu les champions par équipe de SmackDown le Revival pour remporter les titres

Shinsuke Nakamura et Cesaro, acc. par Sami Zayn ont défait Shorty G et Ali

Sasha Banks a vaincu Nikki Cross

Dana Brooke et Carmella ont battu Mandy Rose et Sonya Deville

Le Roi Corbin a défait Roman Reigns

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

