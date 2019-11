À VOIR | Six joueurs qui ont surpris à leur 1er match avec leur nouvelle équipe

Robby Fabbri n’a pas tardé avant à se faire apprécier chez les Red Wings de Detroit, vendredi.

Celui qui a été acquis des Blues de St. Louis deux jours plus tôt a inscrit deux buts, dont le filet gagnant, dans une victoire de 4-2 face aux puissants Bruins de Boston (À voir ci-dessus).

Voici six joueurs qui se sont illustrés dès leur premier match avec leur nouvelle équipe au cours des dernières années :

Raphael Diaz, 4 février 2014

Échangé par les Canadiens de Montréal la veille en retour de Dale Weise, le défenseur Raphael Diaz a enfilé l’aiguille à son premier match.

Il s’agit du seul but marqué par le Suisse avec Vancouver. Le club l'a envoyé aux Rangers de New York un mois plus tard.

Ryan Johansen, 8 janvier 2016

Ryan Johansen des Predators a obtenu tout l’espace nécessaire pour opérer en avantage numérique contre l’Avalanche du Colorado.

Le nouvel attaquant des «Preds» a logé la rondelle dans le coin supérieur du filet de Semyon Varlamov dès son premier tir dans son nouvel uniforme.

Josh Leivo, 4 décembre 2018

Josh Leivo a marqué à ses débuts chez les Canucks sur une passe parfaite d'une recrue du nom d’Elias Pettersson. À son premier tir dans l'uniforme des Canucks, il a logé la rondelle par-dessus le biscuit de Devan Dubnyk, du Wild du Minnesota.

Leivo s’est amené en Colombie-Britannique à la suite d’un échange entre les Maple Leafs de Toronto et les Canucks, qui ont cédé Michael Carcone en retour. Ce dernier, un ancien des Voltigeurs de Drummondville, attend toujours son baptême de feu dans la LNH, d’ailleurs.

Daniel Sprong, 5 décembre 2018

Échangé par les Penguins de Pittsburgh contre Marcus Pettersson, deux jours plus tôt, Daniel Sprong a battu Corey Crawford à l'aide d'une frappe d'un angle restreint dès sa première soirée avec les Ducks.

Valeur ajoutée, l'ancien des Islanders de Charlottetown a réussi l'exploit avec un maillot des Mighty Ducks. Il ne manquait que la formation en triangle!

Nikita Scherbak, 8 décembre 2018

L’ancien choix de premier tour des Canadiens Nikita Scherbak a touché le fond du filet à son premier match dans l’uniforme des Kings de Los Angeles, face aux Golden Knights de Vegas.



Sur son tout premier tir dans l’uniforme des Kings, le Russe de 22 ans a trompé la vigilance de Marc-André Fleury, utilisant le défenseur Nate Schmidt comme écran.

Jordan Weal, 5 mars 2019

Les débuts de Jordan Weal avec les Canadiens ont été mémorables. Dix jours après son arrivée dans le giron, il a aidé les siens à l'emporter 3-1 contre les Kings à Los Angeles grâce à un but à la mi-match. Cette réussite n’aurait pas été possible sans le solide effort de Joel Armia, qui n'a pas obtenu de mention d'aide sur la séquence.



Weal avait été acquis des Coyotes de l'Arizona à la date limite des échanges en retour de Michael Chaput.