À TVA SPORTS : Carabins - Rouge et Or

Pour une septième année consécutive, le Rouge et Or de l'Université Laval affrontera les Carabins de l'Université de Montréal pour l'obtention de la Coupe Dunsmore.

La rencontre est présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Pour le match le plus important de la saison, le Rouge et Or pourra compter sur le retour au jeu de six joueurs de premier plan.

Les receveurs Jonathan Breton-Robert, Vincent Forbes-Mombleau et Mathieu Robitaille; le porteur de ballon Alexis Côté, le bloqueur Nicolas Thibodeau et le secondeur Alec Poirier seront en uniforme samedi après-midi au PEPS à l’occasion de la Coupe Dunsmore face aux Carabins de l’Université de Montréal.

Les deux grands rivaux croiseront le fer pour une 7e année consécutive dans la rencontre ultime du RSEQ, et cinq des six derniers duels se sont soldés par un écart de trois points et moins.