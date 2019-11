Une grande distinction pour Sylvain Bruneau

L'instructeur de la joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu, Sylvain Bruneau, recevra le titre d’entraîneur de l’année au Canada, vendredi soir.

Cette distinction est remise par l’Association canadienne des entraîneurs (ACE).

«Je suis honoré de recevoir ce prix, a affirmé Bruneau dans un communiqué diffusé par Tennis Canada. Je crois qu’il fait partie du travail d’entraîneur d’amener ses athlètes à canaliser leurs motivations et leurs émotions afin d’atteindre un niveau de performance encore plus élevé. Je me considère privilégié d’avoir pu les aider à repousser leurs limites et à éventuellement atteindre des niveaux qu’ils croyaient inatteignables. Bien que le tennis soit un sport individuel, il faut une équipe pour former un champion.»

De son côté, Andreescu était bien fier de celui qui l’a grandement aidé à atteindre le top 5 mondial en 2019.

«Je dois avouer que je ne suis pas du tout surprise qu’il remporte ce prix et c’est très assurément le premier de plusieurs, a dit l’athlète de 19 ans. Je suis très reconnaissante de pouvoir compter sur lui et qu’il fasse partie de mon équipe.»

Cette saison, Andreescu a fait un impressionnant bond de 173 places sur l’échiquier mondial. Elle a remporté quatre tournois, dont les prestigieux Internationaux des États-Unis.

Bruneau a amorcé sa carrière d'entraîneur à 18 ans et a effectué ses premières sorties internationales avec Tennis Canada seulement cinq plus tard. Il a ensuite gravi les échelons jusqu’au poste d’entraîneur national en chef du tennis féminin. En août 2018, il a quitté cette fonction à la demande de son employeur, qui désirait qu’il mette toutes ses énergies afin d’aider Andreescu à atteindre son plein potentiel, une mission qu’il a accomplie avec brio.