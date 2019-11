L'Italie sans Balotelli

Mario Balotelli n'a pas été inclus par le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini dans la liste des convoqués pour les matches en Bosnie et face à l'Arménie en éliminatoires de l'Euro-2020, pour lequel les Azzurri sont déjà qualifiés.

Après le nouvel incident raciste ayant visé l'attaquant de Brescia, le président de la fédération italienne Gabriele Gravina avait clairement tendu la perche à Mancini à propos d'un retour de Balotelli en équipe nationale.

L'Euro 2020 sera présenté à TVA Sports l'été prochain.

«J'espère qu'il y aura rapidement une participation active en Nazionale de Mario Balotelli. Ce serait un message extraordinaire envoyé à ceux qui pensent décourager l'adversaire avec des comportements de ce genre», avait-il dit.

Mais les performances de Balotelli avec Brescia, encore moyennes, ont dissuadé Mancini de le rappeler et le dernier passage de l'ancien attaquant de Marseille en sélection remonte désormais à plus d'un an.

Pour les matches en Bosnie vendredi et face à l'Arménie le 18 novembre à Palerme, sans enjeu particulier puisque les Italiens sont déjà qualifiés, Mancini a en revanche appelé pour la première fois le défenseur de Brescia Andrea Cistana, le milieu de terrain de la Fiorentina Gaetano Castrovilli et l'attaquant de Bologne Riccardo Orsolini.

Le milieu de l'Udinese Rolando Mandragora et l'attaquant de Sassuolo Domenico Berardi font eux leur retour après un an d'absence. Pour le reste, le groupe choisi par Mancini est très classique.

La liste:

Gardiens: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta Bergame), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino);

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio Rome), Cristiano Biraghi (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (AS Rome), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (AS Rome), Alessio Romagnoli (AC Milan), Leonardo Spinazzola (AS Rome);

Milieux de terrain: Nicolò Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea/ENG), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris SG/FRA), Nicolò Zaniolo (AS Rome);

Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua/CHN), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Riccardo Orsolini (Bologne).

Depay et de Ligt tout de même dans la sélection néerlandaise

Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a finalement retenu vendredi Memphis Depay et Matthijs de Ligt, blessés avec leurs clubs, dans sa liste de 25 joueurs pour les 2 derniers matches de qualification à l'Euro-2020, en Irlande du Nord et contre l'Estonie les 16 et 19 novembre.

L'attaquant de Lyon était incertain après sa sortie du terrain mardi, à la mi-temps du match de Ligue des Champions contre Benfica (3-1 pour l'OL). Il n'a d'ailleurs pas été retenu par l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia pour le déplacement à Marseille, dimanche en Ligue 1.

Même cas de figure pour le défenseur de la Juventus, absent de la feuille de match mercredi contre le Lokomotiv Moscou (victoire 2-1) à la suite d'une blessure à la cheville et finalement appelé par Koeman.

Tous deux actifs à l'AZ Alkmaar, Myron Boadu (18 ans) et Calvin Stengs (20 ans) ont été appelés pour la première fois en sélection.

Blessé, le meilleur buteur du championnat néerlandais Donyell Malen (PSV Eindhoven, 10 buts) n'a en revanche pas été convoqué.

Avant le déplacement en Irlande du Nord le 16 novembre et la réception de l'Estonie trois jours plus tard, les Pays-Bas sont en tête du groupe C avec 15 points, à égalité avec l'Allemagne.

Ils restent sous la menace de l'Irlande du Nord, 3e avec 12 unités.

Les 25 joueurs sélectionnés pour les matches contre l'Irlande du Nord et l'Estonie:

Gardiens: Jasper Cillessen (Valence/ESP), Kenneth Vermeer (Feyenoord Rotterdam), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven)

Défenseurs: Patrick van Aanholt (Crystal Palace/ENG), Nathan Aké (Bournemouth/ENG), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Virgil van Dijk (Liverpool/ENG), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus Turin/ITA), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter Milan/ITA)

Milieux de terrain: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelone/ESP), Davy Pröpper (Brighton/ENG), Marten de Roon (Atalanta Bergame/ITA), Kevin Strootman (Olympique de Marseille/FRA), Georginio Wijnaldum (Liverpool/ENG)

Attaquants: Ryan Babel (Galatasaray/TUR), Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam), Myron Boadu (AZ Alkmaar), Luuk de Jong (Séville FC/ESP), Memphis Depay (Olympique lyonnais/FRA), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (Wolfsburg)

Allemagne: retour de Kroos et Goretzka, Hummels toujours écarté

Les milieux de terrain Toni Kroos et Leon Goretzka, de retour de blessure, sont rappelés en sélection allemande pour affronter la Biélorussie et l'Irlande du Nord en qualifications pour l'Euro-2020.

En revanche, le sélectionneur allemand Joachim Löw a de nouveau décidé vendredi de se passer de Mats Hummels, écarté du groupe depuis mars, préférant miser sur la jeune génération et ce malgré une défense centrale décimée.

Outre les retours des deux piliers du milieu de terrain de la Mannschaft, le groupe allemand ne comporte que peu de surprise avec la présence du milieu de la Juventus Emre Can ou encore le retour du défenseur de l'actuel leader de Bundesliga Mönchengladbach, Matthias Ginter.

Löw doit notamment se passer de plusieurs joueurs blessés, à l'instar des parisiens Julian Draxler et Thilo Kehrer, de Leroy Sane ou encore des défenseurs Antonio Rüdiger et Niklas Süle.

«Bien sûr, le plus important, c'est que nous nous qualifions pour le championnat d'Europe de l'an prochain. C'est pourquoi nous voulons gagner contre la Biélorussie et l'Irlande du Nord, contre qui nous devront être omniprésents, surtout dans les combats», a déclaré Löw dans un communiqué.

Avec cinq victoires et une défaite, l'Allemagne partage actuellement la tête de son groupe C avec les Pays-Bas.

Les Allemands valideraient automatiquement leur billet pour l'Euro en cas de victoire face à la Biélorussie le 16 novembre, couplée à au moins un match nul des Pays-Bas dans le match contre l'Irlande du Nord le même jour.

La liste des joueurs appelés pour affronter la Biélorussie (16/11) et l'Irlande du Nord (19/11):

Gardiens: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone/ESP), Bernd Leno (FC Arsenal/ENG)

Défenseurs: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Cologne), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (SC Freiburg), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Milieux de terrain: Emre Can (Juventus Turin/ITA), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City/ENG), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid/ESP), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Suat Serdar (Schalke 04)

Attaquants: Luca Waldschmidt (SC Fribourg), Timo Werner (RB Leipzig), Marco Reus (Borussia Dortmund)

De Bruyne et Denayer de retour avec la Belgique

Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a appelé vendredi Kevin De Bruyne et Jason Denayer pour disputer les 2 derniers matches de qualification à l'Euro 2020, en Russie et contre Chypre.

Blessés, le milieu de terrain de Manchester City et le défenseur de Lyon étaient absents de la liste précédente pour les matches d'octobre, contre Saint-Marin, au terme duquel la Belgique s'est qualifiée, et le Kazakhstan.

Buteur décisif jeudi en Ligue Europa contre Francfort (2-1 pour le Standard de Liège), Maxime Lestienne est à nouveau retenu. Il avait décroché en octobre sa première sélection depuis 2013 mais s'était blessé et n'avait donc pu monter sur le terrain.

Le défenseur d'Anderlecht Elias Cobbaut fête de son côté sa première sélection à 21 ans.

«Il progresse constamment dans son club et nous avions besoin d'un gaucher», a justifié Martinez lors de sa conférence de presse.

La défense belge est décimée, en l'absence de Jan Vertonghen (Tottenham), Vincent Kompany (Anderlecht) et Thomas Meunier (PSG).

La Belgique est en tête du groupe I avec 24 points. La Russie, qu'elle affronte le 16 novembre à Saint-Pétersbourg, suit à trois points.

Les Diables Rouges concluront leur campagne de qualification le 19 novembre par la réception de Chypre.

Les 29 joueurs belges retenus pour les matches en Russie et contre Chypre:

Gardiens: Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Simon Mignolet (FC Bruges), Matz Sels (Strasbourg/FRA), Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht)

Défenseurs: Toby Alderweireld (Tottenham/ENG), Dedrick Boyata (Hertha Berlin/GER), Jason Denayer (Lyon/FRA), Elias Cobbaut (Anderlecht), Leander Dendoncker (Wolverhampton/ENG), Brandon Mechele (FC Bruges), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/JAP)

Milieux de terrain: Yannick Carrasco (Dalian Yifang/CHN), Timothy Castagne (Atalanta Bergame/ITA), Nacer Chadli (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/GER), Kevin De Bruyne (Manchester City/ENG), Dennis Praet (Leicester/ENG), Youri Tielemans (Leicester/ENG), Hans Vanaken (FC Bruges), Axel Witsel (Borussia Dortmund/GER)

Attaquants: Michy Batshuayi (Chelsea/ENG), Christian Benteke (Crystal Palace/ENG), Eden Hazard (Real Madrid/ESP), Maxime Lestienne (Standard de Liège), Romelu Lukaku (Inter Milan/ITA), Dries Mertens (Naples/ITA), Divock Origi (Liverpool/ENG), Leandro Trossard (Brighton/ENG), Yari Verschaeren (Anderlecht)

Morata de retour avec la Roja

L'attaquant de l'Atlético Madrid Alvaro Morata (27 ans), absent des quatre derniers matches de la Roja, a été rappelé vendredi avec la sélection espagnole pour affronter Malte et la Roumanie, le 15 et le 18 novembre, en qualifications pour l'Euro-2020.

L'avant-centre de l'Atlético n'avait plus été rappelé en équipe d'Espagne (déjà qualifiée) depuis la victoire contre la Suède (3-0) le 10 juin dernier.

Blessé à un genou pour les matches de la Roja en Roumanie (victoire 2-1) et contre les îles Féroé (victoire 4-0) en septembre, et non-sélectionné par Robert Moreno en octobre pour les déplacement en Norvège (1-1) et en Suède (1-1), Morata signe son retour en même temps que Paco Alcacer, blessé en octobre.

Une seule nouveauté figure dans cette liste de 23 joueurs annoncée par le sélectionneur Robert Moreno via une vidéo filmée au musée madrilène du Prado et publiée sur les réseaux sociaux : la première convocation de Dani Olmo (21 ans), attaquant du Dinamo Zagreb et ex-capitaine de la sélection U21 espagnole, sacrée championne d'Europe en juin.

La liste des 23 joueurs appelés avec la Roja pour affronter Malte et la Roumanie :

Gardiens: David De Gea (Manchester United/ENG), Kepa Arrizabalaga (Chelsea/ENG), Pau López (AS Roma/ITA).

Défenseurs: Sergio Ramos, Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Séville FC), Raúl Albiol, Pau Torres (Villarreal), Juan Bernat (Paris SG/FRA), Inigo Martínez (Athletic Bilbao), José Gaya (Valence).

Milieux de terrain: Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri Hernandez (Manchester City/ENG), Saúl (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Naples/ITA), Thiago Alcántara (Bayern Munich/GER), Cazorla (Villarreal).

Attaquants: Rodrigo Moreno (Valence), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyazarzábal (Real Sociedad), Paco Alcácer (Borussia Dortmund/GER), Dani Olmo (Dinamo Zagreb/CRO), Álvaro Morata (Atlético Madrid).