L’Avalanche enfile NEUF buts contre les Predators!

En inscrivant six buts en huit minutes, l’Avalanche du Colorado a battu un record des Nordiques de Québec qui remontait à l’ère des frères Stastny. Jeudi soir, les «Avs» ont maltraité les Predators de Nashville par la marque de 9 à 4.

Le gros de l’action s’est passé en deuxième période, alors que le Colorado a marqué six fois sans réplique entre 5 min 26 s et 13 min 26 s. Le précédent record de concession datait de l’année 1981, une victoire de 11 à 7 des Nordiques sur les Capitals de Washington où les frères Stastny, Peter et Marian, avaient obtenu tous les deux huit points. Les Nordiques avaient alors trouvé le fond du filet six fois en 8:06.

Face aux «Preds», Nathan MacKinnon s’est illustré avec une récolte de quatre points. Joonas Donskoi a obtenu un tour du chapeau tandis qu’Andre Burakovsky, Cale Makar et Ryan Graves ont tous terminé leur soirée de travail avec trois points.

Pekka Rinne, qui amorçait la rencontre du côté de Nashville, a stoppé 17 tirs sur 22, tandis que Juuse Saros, qui lui est venu en relève, a bloqué 19 lancers sur 23.