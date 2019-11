La LNH retournera en Europe en 2020-2021

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a indiqué que son circuit disputera des matchs en sol européen pour une quatrième année consécutive, vendredi, en Suède.

L’homme de 67 ans a fait cette annonce en marge de la tournée suédoise à laquelle le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo participent, ces deux équipes jouant deux matchs à Stockholm.

Les Bruins de Boston et les Predators de Nashville amorceront donc leur saison 2020-2021 à Prague, en République tchèque, au O2 Arena. Il s’agira d’une opportunité unique pour les attaquants des Bruins David Pastrnak et David Krejci de jouer dans leur pays natal.

De plus, ces deux formations concluront leur calendrier préparatoire contre des équipes allemande et suisse, respectivement. Boston fera face aux Adler de Mannheim et Nashville affrontera le CP Berne.

L’Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Columbus seront également en action sur le Vieux-Continent. Ils joueront deux rencontres au Hartwall Arena de Helsinki, en Finlande.

Bettman a aussi indiqué que la LNH devrait être de retour en Suède pour la campagne 2021-2022.

Peu de développement à propos des Olympiques

Bettman a confirmé avoir eu des discussions avec le président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) René Fasel, mais que personne n’est en mesure de confirmer si les joueurs de la LNH pourront participer ou non aux Jeux de Pékin en 2022.

«On a eu des réunions, beaucoup de réunions, mais rien de nouveau à annoncer, a affirmé Bettman dans des propos repris par le réseau Sportsnet. Le directeur général de l’Association des joueurs, Donald Fehr, a aussi participé à nos échanges.»

Le commissaire juge toutefois qu’il sera difficile pour la ligue de permettre à ses joueurs de représenter leur pays à nouveau lors de ce tournoi international.

«Je ne veux pas ressasser toujours la même rengaine, mais aller aux Olympiques sera tout un défi pour nous, a-t-il ajouté. Je sais que les joueurs aiment représenter leurs nations, qu’ils aiment participer à cet événement et qu’ils apprécient cette pause en milieu de saison.

De notre point de vue, nous croyons que les Olympiques perturbent notre saison.»