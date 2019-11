Deion Sanders entraîneur?

L’ancien joueur vedette de la NFL Deion «Primetime» Sanders pourrait être le prochain entraîneur des Seminoles de l’Université Florida State.

C’est ce que rapportait le réseau NFL Network, jeudi soir.

Le membre du Temple de la renommée de la NFL agit présentement à titre d’analyste à la télévision américaine. Il a cependant de l’expérience comme entraîneur, lui qui a été le coordonnateur offensif pour une équipe de niveau secondaire au Texas.

L’ancien demi défensif a porté les couleurs des Seminoles de 1986 à 1989 et a ensuite été choisi au premier tour (cinquième au total) par les Falcons d’Atlanta lors du repêchage de 1989. Son numéro 2 a d’ailleurs été retiré par Florida State.

Pendant sa carrière professionnelle, Sanders a remporté deux fois le Super Bowl et a été sélectionné au sein de la première équipe d’étoiles de la NFL à neuf occasions en 14 saisons. Il a également marqué les esprits pour avoir évolué dans le baseball majeur à la même époque où il jouait au football. Il a en effet disputé neuf saisons avec les Yankees de New York, les Braves d’Atlanta, les Reds de Cincinnati et les Giants de San Francisco.

De son côté, Florida State a décidé de laisser partir son entraîneur-chef des dernières années Willie Taggart, dimanche. En 2019, les Seminoles ont maintenu une décevante fiche de 4-5.