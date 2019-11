Coupe MLS: Stefan Frei est prêt pour une ambiance de fous

Les Sounders de Seattle auront la chance de disputer la finale de la Coupe MLS devant leur public, dimanche, et ils anticipent toute une réaction de la foule de 72 000 personnes.

Le match entre les Sounders et le Toronto FC sera présenté en direct à TVA Sports, dimanche, dès 15h.

Ce sera la troisième fois en quatre ans que ces deux rivaux s’affrontent en grande finale.

«Je me sens privilégié d'avoir une autre chance (...) On va enfin la jouer à la maison, devant nos partisans. Ils voyagent beaucoup, ils sont toujours sur la route pour nous soutenir, mais c'est différent à la maison. On sent le "buzz" dans la ville», a indiqué le gardien des Sounders Stefan Frei, vendredi.

Il risque de prendre quelques secondes pour absorber l’atmosphère, dimanche, mais il en restera là.

«C'est un honneur d'avoir ça, quand tu prends tu prends du recul et que tu regardes ce qui se passe. (...) Mais quand l'arbitre siffle, tu écartes tout ça. Tu te concentres sur le ballon, tu limites tes erreurs, tu ne te laisse pas distraire. Mais ce sera tout un événement!»

