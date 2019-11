Il y a quelques années à peine, quand une équipe de la NFL perdait son quart-arrière partant pour cause de blessure, on plaçait automatiquement un gros X sur la saison.

Ce n’est pas le cas cette année, alors que les pivots remplaçants ont présenté une fiche de 26 victoires contre 15 revers depuis le début de la saison! Dans La Zone payante cette semaine, on tente d'expliquer le succès de ces joueurs de soutien, en compagnie de vos animateurs habituels, Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.

On n’a qu’à penser à la fiche immaculée de Teddy Bridgewater avec les Saints de la Nouvelle-Orléans en remplacement de Drew Brees, aux prouesses de Kyle Allen chez les Panthers de la Caroline ou à Ryan Tannehill avec les Titans du Tennessee.

Aussi, on fait un bilan de santé pour deux Québécois qui évoluent dans la NFL, Laurent Duvernay-Tardif et Antony Auclair. Pour ce dernier, sa saison chez les Buccaneers de Tampa Bay est terminée en raison d’une blessure à un pied.

À ÉCOUTER: 2019, l’année du quart-arrière... réserviste dans la NFL!

10e segment 100% fantasy football!

Nous vous présentons encore notre segment 100% fantasy cette semaine, dans lequel on vous donne quelques trucs pour préparer les alignements de vos différents pools! Cette semaine, on vous donne l’identité de 5 joueurs à faire jouer absolument, 5 joueurs à laisser sur le banc et 5 joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

À ÉCOUTER: 10e segment audio Fantasy football