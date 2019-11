Un adversaire redoutable pour Junior Ulysse

Le boxeur québécois Junior Ulysse se frottera à un ancien champion du monde par intérim de la World Boxing Association (WBA), le Vénézuélien Ismael Barroso, le 5 décembre, à Costa Mesa, en Californie.

Eye of the Tiger Management (EOTTM) en a fait l’annonce jeudi matin, par voie de communiqué.

Ulysse fils (18-1-0, 9 K.-O.) mettra d’ailleurs en jeu son titre Gold de la WBA en jeu face à Barroso (21-3-2, 20 K.-O.).

«J'ai eu le meilleur camp d'entraînement de ma carrière, avec des partenaires de "sparring" qui m'ont permis de repousser mes limites, a indiqué le Québécois dans le communiqué de son promoteur. Je me sens au sommet de ma forme physique. Je suis certain de livrer une grande performance le 5 décembre. Je compte dominer Barroso avec ma vitesse et la précision de mes coups.»

«Si les gens croient se servir de moi comme faire-valoir pour mousser la carrière d'Ulysse, ils ont tort, a quant à lui dit Barroso. Je serai préparé, mentalement et physiquement, à lui passer le K.-O. Et c'est ce que j'ai démontré dans le passé, en remportant tous mes duels où on ne m'avait pas pris au sérieux.»

Le Sud-Américain de 36 ans a subi trois revers à ses cinq dernières sorties. Il a détenu le titre intérimaire des poids légers de la WBA de décembre 2015 à mai 2016.

De son côté, Ulysse n’a pas perdu depuis son revers contre Jose Emilio Perea, le 28 janvier 2017. Il a depuis obtenu sept victoires.

Voyez le résumé de la victoire d'Ulysse contre Maximilliano Becerra, en décembre dernier, dans la vidéo ci-dessus.