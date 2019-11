Trois noms intrigants au ballottage

Les Maple Leafs de Toronto compteront sur le retour de Zach Hyman en fin de semaine et d’ici là, ils doivent faire de la place au sein de leur masse salariale. Ainsi, ils ont soumis au ballottage Nic Petan et Martin Marincin, jeudi.

Ces deux joueurs se retrouveront avec les Marlies, dans la Ligue américaine, s’ils ne sont pas réclamés vendredi.

Selon le site CapFriendly, l’organisation torontoise ne dispose que d’un espace de 217 017 $ sous le plafond actuellement en vigueur dans la Ligue nationale. Hyman touche la somme de 2,25 millions $ en 2019-2020.

Petan a joué cinq rencontres avec le grand club cette saison et a inscrit une mention d’aide. Il a aussi totalisé cinq points en deux sorties avec la filiale. Pour sa part, Marincin a été blanchi en sept duels. Le défenseur a conservé un différentiel de -1.

Crédit photo : AFP

Jurco aussi

À Edmonton, les Oilers ont envoyé au ballottage l’attaquant Tomas Jurco, qui pourrait changer d’adresse d’ici vendredi midi.

Le joueur de 26 ans a amassé deux aides en 12 rencontres depuis le début de la campagne.

L’ancien des Red Wings de Detroit et des Blackhawks de Chicago a paraphé une entente d’un an et de 750 000 $ avec le club albertain le 1er juillet.

Les Oilers se sont inclinés 5-2 devant les Blues de St. Louis, la veille :