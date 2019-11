Myers fort à l’aise sous les ordres de Vigneault et ses adjoints

Le défenseur néo-brunswickois Philippe Myers effectue un nouveau séjour avec les Flyers ces jours-ci et manifestement, l’expérience se passe très bien.

«J'ai passé les deux dernières années dans la Ligue américaine et je pense que ça m'a bien préparé à ces moments, a-t-il indiqué, mercredi, en entrevue à "JiC". J'essaie d'en profiter et d'en prendre avantage.»

Myers, qui a 22 ans, progresse bien sous les ordres du groupe d’entraîneurs dirigé par Alain Vigneault. Après avoir disputé 21 matchs dans la LNH l’an dernier, il entend faire le nécessaire pour ne pas retourner dans la Ligue américaine de sitôt.

Jamais repêché dans la LNH, Myers garde une affection évidente pour les Huskies de Rouyn-Noranda, avec qui il a joué pendant quatre ans. D’ailleurs, il parle encore de l’organisation en utilisant le «on».

«Mes quatre ans là m'ont vraiment aidé. On a beaucoup gagné dans les dernières années et ça démontre quelle sorte d'organisation on est.»

