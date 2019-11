LeBron James, le 1er depuis «Magic» Johnson

Après une dernière saison difficile marquée par une blessure à l’aine et un match d’ouverture où il a été éclipsé par Kawhi Leonard, LeBron James était perçu sur le déclin.

Mais «King» James a fait taire ses détracteurs en récoltant un troisième triple-double de suite grâce à 30 points, 11 assistances et 10 rebonds lors de la victoire de 118 à 112 des Lakers de Los Angeles contre les Bulls de Chicago, mardi soir.

À 34 ans, il est ainsi devenu le joueur le plus âgé à réussir cet exploit dans la NBA, surpassant Jason Kidd qui avait le même âge en 2008, mais avec quelques jours de plus. Et James est le premier des Lakers depuis Magic Johnson en 1987 à en faire trois de suite.

Il l’a bien fait savoir sur Twitter en écrivant le mot clic «#washedking» (roi fini) avec un émoji qui met son doigt devant sa bouche pour réduire ses critiques au silence.

«J’essaye juste d’être au bon endroit au bon moment, a dit James au quotidien "Los Angeles Times" après la rencontre. Je fais confiance à mes coéquipiers. Un triple-double ne veut rien dire pour moi si on ne gagne pas.»

Défensive améliorée

Après une performance ordinaire de 18 points dans la défaite des siens contre les Clippers de Los Angeles lors de la première partie de la saison, James a mené son club à six victoires de suite en récoltant trois fois 30 points ou plus.

Son jeu défensif avait été critiqué en 2018-2019, mais la situation a diamétralement changé cette saison, puisqu’il affiche un excellent ratio défensif. Il est aussi bien entouré, notamment avec Anthony Davis qui mène le circuit pour le nombre de blocs.

Les Lakers viennent ainsi au quatrième rang depuis le début de la campagne pour le nombre de points accordés.

«Nous voulons être une des meilleures équipes défensives, sinon la meilleure, de la ligue. C’est à nous de relever le défi», a dit récemment James au «Los Angeles Times».

Avec la meilleure fiche de la ligue jusqu’à présent, les Lakers (6-1) semblent sur la bonne voie.