Le Toronto FC négligé face aux Sounders

Les maisons de pari ne donnent pas cher de la peau du Toronto FC face aux Sounders de Seattle pour la finale de la Major League Soccer (MLS), dimanche.

La formation torontoise est négligée pour des raisons évidentes : elle affronte un club qui a accumulé plus de points durant le calendrier régulier et qui jouera devant ses partisans. De surcroît, l’équipe de Seattle aura l’avantage de jouer sur une surface artificielle à laquelle elle est habituée, tandis que Toronto a joué la majorité de ses rencontres sur du gazon. Et la troupe ontarienne devra vraisemblablement encore se débrouiller sans son attaquant vedette Jozy Altidore, qui a été blessé à une cuisse avant les séries et qui n’a disputé aucune rencontre de l’après-saison.

Le milieu offensif de Toronto Alejandro Pozuelo reconnaît pourquoi les Sounders sont donnés comme vainqueurs.

«Je crois qu’ils sont les favoris. Mais nous avons joué les éliminatoires à New York, à Atlanta, et nous avons battu ces deux bonnes équipes», a-t-il dit mardi au quotidien «Toronto Sun».

«Ils sont les favoris parce qu’ils jouent chez eux, pas parce qu’ils sont meilleurs que nous. Nous savons que nous avons beaucoup de qualités. Nous y allons pour gagner, à 100 %», a ajouté l’Espagnol.

À l’aise comme négligé

Ayant terminé quatrième dans l’Association de l’Est durant le calendrier régulier, le Toronto FC connaît bien ce rôle de négligé depuis le début des séries, car il a notamment vaincu New York City FC, premier de l’Est, puis Atlanta United FC, deuxième de l’Est et champion en titre.

«Nous avons été les négligés depuis le premier match des séries», a dit le gardien du TFC Quentin Westberg au «Toronto Sun».

«C’est une partie que nous devons gagner. Je suis très excité. C’est bien que la MLS puisse attirer une si grande foule», a-t-il précisé en parlant du CenturyLink Field qui accueillera 69 000 spectateurs, dimanche.

Troisième fois

C’est la troisième fois en quatre ans que ces deux clubs s’affrontent en finale. En 2016 et 2017, la finale a été disputée à Toronto. Seattle avait remporté la première confrontation sans tirer une fois au but, en gagnant en fusillade, tandis que la formation de la Ville Reine avait pris sa revanche 2 à 0 l’année suivante, en 2017.

La partie décisive pour la Coupe MLS sera présentée ce dimanche à compter de 14 h (incluant l'émission d'avant-match) sur les ondes de la chaîne TVA Sports.