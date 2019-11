Kotkaniemi n'en a pas pour longtemps...

Ce n'est qu'une question de temps avant que Jesperi Kotkaniemi renoue avec l'action.

Blessé à l'aine, l'attaquant finlandais accompagnera les Canadiens de Montréal à Philadelphie en vue du match de jeudi contre les Flyers.

Il a d'ailleurs reçu le feu vert des médecins, mercredi, pour reprendre l'action.

«Je me sens bien. De mon côté, je crois que je suis prêt», a souligné le Finlandais après l'entraînement des siens.

Kotkaniemi portait un chandail maron, tout comme Nick Cousins, Nick Suzuki et Jordan Weal.

De son côté, Claude Julien a été un peu plus prudent dans le cas de son jeune joueur.

«La première possibilité, c'est qu'il va faire le voyage, a souligné l'entraîneur-chef. Ensuite, on verra comment il se sent. C'était son premier entraînement avec l'équipe aujourd'hui. Et puis, on verra ce que les médecins auront à dire sur sa rééducation. On prendra une décision en conséquence.»

Shea Weber, Jeff Petry et Nate Thompson n'ont pas pris part à l'entraînement. De son côté, Brendan Gallagher était sur la glace avec ses coéquipiers. Le #11 du CH avait reçu un tir sur le main, la veille, face aux Bruins de Boston.