Pastrnak et Marchand couverts d’éloges

L’attaquant québécois des Bruins Patrice Bergeron ne cesse de s’émerveiller des exploits de ses compagnons de trio David Pastrnak et Brad Marchand depuis le début de la saison.

Encore hier, Marchand a obtenu pas moins de cinq points dans une victoire de 6-4 contre les Penguins de Pittsburgh.

«C'est un gars très combattif, très compétitif», a affirmé Bergeron au sujet de son teigneux, mais talentueux coéquipier, à la sortie de l’entraînement des Bruins.

«C'est un gars qui est toujours sur la rondelle, qui est acharné et ça donne les résultats qu'on voit en ce moment.»

Pastrnak, que Bergeron voit remporter le trophée Maurice-Richard un jour, demeure quant à lui un buteur impressionnant qui n’a pas fini de progresser.

«La façon dont il travaille pour marquer ses buts, les endroits d'où il marque (...) c'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui a encore beaucoup à donner», a indiqué le Québécois de 34 ans.

Bergeron a beau être dans la mi-trentaine, il est encore loin d’être le doyen dans le vestiaire des Bruins : cet honneur revient à l’incontournable capitaine Zdeno Chara, qui à 42 ans, disputera ce soir son 1500e match dans la LNH.

«C'est un exploit en soi, c'est un joueur qui en a donné tellement pour cette organisation-là, pour la ligue et les partisans, a souligné Bergeron. Un joueur d'exception qui est un compétiteur acharné et qui, à son âge, parvient encore à avoir un impact. C'est impressionnant et tout le crédit lui revient.»

