LHJMQ: un deuxième match face à la Russie

La formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec voudra venger, mardi soir, le revers qu'elle a subi, la veille, aux mains des Russes lors de la Série Canada-Russie.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

En effet, les représentants de la LHJMQ ont échappé le premier duel, 4-3, à Saint John. Le deuxième match aura lieu à Moncton.

Gabriel Fortier, Raphaël Lavoie et Dawson Mercer ont trouvé le fond du filet lors de la confrontation initiale.

La série se transportera par la suite en Ontario les 7 et 11 novembre (Kitchener et London) avant de prendre le chemin de l’Ouest canadien (Prince Albert et Saskatoon) les 13 et 14 novembre où les représentants des Ligues de l’Ontario et de l’Ouest, respectivement, seront en action contre les Russes.