Hénoc Muamba, l’âme des Alouettes

Si les Alouettes de Montréal sont des éliminatoires pour une première fois depuis 2014, c’est notamment grâce à l’attaque, mais également en raison du pilier défensif Hénoc Muamba.

Le secondeur étoile a totalisé pas moins de 202 plaqués à ses deux dernière saisons à Montréal et il a terminé au quatrième rang dans la LCF cette année à ce chapitre.

À LIRE AUSSI: Le parcours atypique de Vernon Adams

«C’est mon travail d’aider les joueurs autour de moi et je fais ça avec fierté», a lancé humblement l’ancien joueur des Colts d’Indianapolis à l'émission «JiC».

Après avoir passé une saison 2018 de misère, Muamba affirme que l’équipe est prête à tout afin de causer une surprise et remporter la Coupe Grey.

«En venant à Montréal, je savais ce que l’on devait faire pour s’améliorer. On continue de travailler très fort et on se rapproche de plus en plus de notre but.»

L’athlète de 30 ans a par ailleurs expliqué que l’entraîneur-chef Khari Jones est le principal responsable de cette année surprenante.

«Il y a tellement de leaders dans le vestiaire, mais notre coach est tout simplement incroyable. Tout le monde l’aime et veut jouer pour lui. Il crée un environnement où la chimie est vraiment facile à se créer», a-t-il mentionné.

Voyez l'entrevue complète ci-dessus.