Mondiaux de patinage artistique: Patrick Chan et Joannie Rochette nommés ambassadeurs

Patrick Chan et Joannie Rochette ont été nommés ambassadeurs des athlètes pour les prochains Championnats du monde ISU de patinage artistique, qui seront présentés au Centre Bell du 16 au 22 mars 2020.

Il s’agira de la première fois depuis 1932 que la compétition se tiendra à Montréal, ville natale de Rochette.

«Les Montréalais sont reconnus comme étant accueillants et ouverts sur le monde et je suis honorée de représenter Patinage Canada et tous les athlètes qui participent à cet événement incroyable. Je souhaite à tous les patineurs une excellente semaine de patinage à Montréal et j’espère qu’ils auront la chance de visiter cette ville magnifique», a commenté la médaillée de bronze des Jeux de Vancouver, par voie de communiqué.

«L’un de mes plus beaux souvenirs, en patinage artistique, a été de concourir aux Championnats du monde ISU 2013 à London, en Ontario, a indiqué Chan.

«L’appui de la foule locale m’a enthousiasmé et m’a incité à faire de mon mieux, ce qui s’est finalement soldé par une médaille d’or», a poursuivi le Torontois, qui a remporté trois titres de champion du monde dans sa carrière.

« Il n’y a rien de tel que de représenter son pays sur la scène internationale. Je suis certaine que l’événement évoquera beaucoup de souvenirs pour Patrick et moi», a ajouté Rochette, qui poursuit maintenant des études en médecine à l’Université McGill.