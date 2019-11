Les joueurs autonomes à surveiller dans le baseball majeur

Le marché des joueurs autonomes s’ouvrait lundi dans le baseball majeur et plusieurs gros noms pourraient changer d’adresse avant le début de la prochaine saison.

Stephen Strasburg, Lanceur

Le joueur par excellence de la Série mondiale a renoncé aux quatre dernières années de son contrat avec les Nationals de Washington. De ce fait il a aussi renoncé à 100 millions $ en espérant pouvoir obtenir plus d’argent ailleurs. L’artilleur droitier a atteint un sommet personnel avec 18 victoires cette année. Les équipes à la recherche d’un lanceur pour le haut de leur rotation s’attarderont sans aucun doute à l’Américain de 30 ans. Ses antécédents avec les blessures pourraient toutefois refroidir certaines formations.

Anthony Rendon, Troisième but

Les Nationals pourraient avoir un dur lendemain de veille. Anthony Rendon, l’un des héros de leur conquête de la Série mondiale, fera sans aucun doute sauter la banque. Plusieurs équipes voudront s’arracher les services du meilleur joueur disponible cette année et les Nationals devront sortir le grand jeu pour le garder. Le joueur de 29 ans a connu une saison de rêve, établissant des sommets personnels dans plusieurs catégories.

Gerrit Cole, Lanceur

À sa première saison avec les Astros de Houston, Gerrit Cole a récolté 20 victoires, le deuxième plus haut total du baseball majeur, tout juste derrière son coéquipier Justin Verlander (21). De plus, l’artilleur a enregistré sa meilleure moyenne de points mérités en carrière à 2,50. Il a aussi terminé la saison avec 326 retraits au bâton, un sommet dans les majeures. Plusieurs formations voudront s’approprier l’as lanceur, mais ils devront sortir le chéquier pour attirer le meilleur lanceur disponible.

Josh Donaldson, Troisième but

Après une saison anéantie par les blessures en 2018, Josh Donaldson a décidé de miser sur lui-même en signant un contrat d’un an avec les Braves d’Atlanta la saison dernière. Le joueur de troisième but a démontré par moment qu’il pouvait performer au même niveau que lors de ses bonnes années à Toronto avec les Blue Jays. Malgré qu’il se fasse vieillissant, une équipe pourrait payer le gros prix pour le joueur qui aura 34 ans dans un peu plus d’un mois.

Yasiel Puig, Joueur de champ

L’énigmatique Cubain a fait parler de lui autant pour les bonnes que pour les mauvaises raisons depuis son entrée dans le baseball majeur en 2013. L’année dernière avec les Indians de Cleveland et les Reds de Cincinnati, celui qui aura 29 ans au début de la prochaine campagne a prouvé qu’il pouvait avoir un rôle important dans une équipe, sans en être la pierre angulaire. Le joueur de champ a frappé 24 coups de circuit, en plus d’obtenir des sommets personnels pour les points produits (84) et les buts volés (19). Il a toutefois été retiré 133 fois au bâton, un sommet personnel peu convoité.

- Contrairement à d’autres ligues sportives nord-américaines comme la Ligue nationale de hockey, les premiers jours du marché des joueurs autonomes sont plus tranquilles.