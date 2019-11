Kane et Reaves continuent de s'envoyer des bêtises

La rivalité entre les attaquants Evander Kane et Ryan Reaves est l’une des plus divertissantes de la Ligue nationale de hockey (LNH) et les deux joueurs ont poursuivi les hostilités cette fin de semaine, mais pas sur la glace.

Le représentant des Golden Knights de Las Vegas est revenu sur l’origine de l’animosité entre lui et le porte-couleurs des Sharks de San Jose.

«Je pense que ça fait plus de neuf ans, nous ne nous aimions pas dans le junior, a expliqué Reaves au réseau Sportsnet samedi. C’est arrivé tôt dans ma carrière, il courrait à l’entour de moi et je lui demandais que l’on se batte. Il me disait toujours qu’il serait en mesure de me vaincre, mais il ne voulait jamais jeter les gants.»

«C’était simplement lui qui picossait, picossait, picossait et il ne faisait rien par la suite», a-t-il poursuivi.

Une fausseté

Fidèle à lui-même, Kane n’allait pas laisser passer de telles affirmations et il a répondu à son rival sur son compte Twitter.

«Reaves a peut-être reçu un peu trop de coups à la tête? Tu n’as jamais joué un seul match contre moi dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), a écrit Kane dimanche. Crois-moi, je vais devoir t’appeler M. Rodgers pour toutes les histoires inventées que tu craches.»

L’athlète de 28 ans a accompagné sa réponse avec des captures d’écran qui montre que les deux hommes n’ont évolué qu’une seule saison en même temps dans la WHL et que Kane n’y a joué que huit parties.

En effet, Reaves a porté les couleurs des Wheat Kings de Brandon lors des campagnes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, tandis que Kane a joué pour les Giants de Vancouver en 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.

Après vérification, Kane a bien raison et les deux hommes n’ont jamais joué l’un contre l’autre au niveau junior. Les deux ennemis se retrouveront cependant le 21 novembre prochain, alors que les Sharks visiteront les Golden Knights dans la ville du vice.