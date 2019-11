Jozy Altidore espère un miracle

Malgré l’optimisme de son entraîneur Greg Vanney et de ses coéquipiers du Toronto FC, Jozy Altidore estime que ses chances de participer à la Coupe MLS contre les Sounders, dimanche, à Seattle, sont assez faibles.

«À ce point-ci, ça prendra un petit miracle pour que je puisse jouer dimanche. C’est là où j’en suis. Je dois continuer d’essayer», a dit Altidore lundi, dans une entrevue publiée sur le site MLS.com.

«C’est juste le temps. Le temps n’est pas de notre côté.»

L’attaquant du Toronto FC a manqué trois matchs éliminatoires après avoir subi une blessure à une cuisse le 6 octobre, lors du dernier match de la saison régulière. La formation ontarienne l’avait alors emporté 1 à 0 contre le Crew de Columbus.

Samedi dernier, Altidore s’entraînait toujours à l’écart de ses coéquipiers. Son état est réévalué au jour le jour.

«Nous espérons qu’il reviendra dans les prochains jours, avait dit Vanney, samedi. Nous avons huit jours pour le remettre sur pieds. Plus il pourra faire de l’entraînement physique et des sprints, plus il sera prêt.»

«Nous espérons que d’ici le milieu de la semaine (mardi ou mercredi), il sera de retour complètement», avait ajouté l’entraîneur du Toronto FC.