Jakob Pelletier, un leader à temps plein

Les Flames de Calgary ont fait de Jakob Pelletier le 26e choix du dernier repêchage de la LNH. Au-delà de ses performances, c’est pour ses qualités hors-glace que l’attaquant se démarque.

Pelletier est d’ailleurs devenu le capitaine des Wildcats de Moncton et ses coéquipiers sont unanimes; il est l’exemple à suivre dans le vestiaire.

«Il est notre gars d’énergie et on se nourrit de cette énergie» raconte l’entraineur-chef des Wildcats John Torchetti lorsqu’il parle de son capitaine.

La recrue Zachary L’Heureux, qui comme Pelletier a été choisit au troisième rang du repêchage de LHMJQ par Moncton il y a quelques mois, décrit son coéquipier comme étant un «leader naturel [...] qui est capable de lever le banc à lui seul.»

À écouter l’entourage de Jakob Pelletier, on le croirait décrire un candidat idéal pour la formation d’Équipe Canada junior. Il s’agit bien sûr d’un objectif important pour le Québécois, mais à 18 ans, il ne se fait pas trop d’illusion et compte se concentrer sur sa saison avec les Wildcats d’abord et avant tout.

Voyez le reportage de Mikaël Lalnacette dans la vidéo ci-dessus.