Denis Shapovalov de retour dans le top 20

Le Canadien Denis Shapovalov a grimpé de 13 positions au classement de l'ATP, nouvellement publié lundi, pour désormais pointer au 15e échelon mondial.

Il s'agit d'un retour dans le top 20 pour «Shapo», qu'il avait quitté au mois de mai dernier. Il s'agit du meilleur classement de sa carrière.

De son côté, le Québécois Félix Auger-Aliassime a quitté le top 20 mondial et est désormais 21e en baisse de deux rangs. «FAA» a déclaré forfait pour le tournoi de catégorie Masters de Paris et le Championnat de fin de saison «NextGen» en raison d'une blessure à la cheville gauche. Les Canadiens Milos Raonic (32e) et Brayden Schnur (93e) sont également dans le top 100 mondial.

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil, qui vient de remporter le tournoi de catégorie Challenger de Charlottesville - contre Schnur en final) - grimpe de 21 places au classement et est 153e.

Nadal de retour au sommet

L'Espagnol Rafael Nadal a comme prévu ravi la place de numéro un mondial au Serbe Novak Djokovic.

Malgré sa cinquième victoire dimanche au Masters 1000 de Paris-Bercy, «Djoko» chute d'un rang, à 8945 points, et Nadal, qui a déclaré forfait sur blessure avant les demi-finales, est lui crédité de 9585 points.

Le Serbe de 32 ans, lauréat des Internationaux d'Australie et de Wimbledon, a perdu lundi les points récoltés à Londres il y a un an, où l'Espagnol, blessé, était absent.

Cependant, le duel entre les deux hommes est toujours vivace. Si Nadal, vainqueur de Roland Garros et des Internationaux des États-Unis, est d'ores et déjà assuré de conserver le trône la semaine prochaine pendant le Championnat de fin de saison, il peut en fonction des résultats à Londres le perdre lors du classement final de la saison.

Le Suisse Roger Federer reste calé à la troisième place devant le russe Daniil Medvedev et l'Autrichien Dominic Thiem.

La dégringolade du russe Karen Khachanov (-9, 17e), lauréat l'an dernier à Bercy, mais éliminé d'entrée cette année, profite au Grec Stefano Tsitsipas (6e), qui gagne un rang en doublant l'Allemand Alexander Zverev, ainsi qu'à l'Italien Matteo Berrettini (8e, +1) et l'Espagnol Roberto Bautista Agut (9e, +1).

Le Français Gaël Monfils, quart de finaliste à Paris, en profite également pour entrer dans le top 10 (+3).

Classement ATP

Rafael Nadal (ESP) 9585 pts (+1) Novak Djokovic (SRB) 8945 (-1) Roger Federer (SUI) 6190 Daniil Medvedev (RUS) 5705 Dominic Thiem (AUT) 5025 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4000 (+1) Alexander Zverev (GER) 2945 (-1) Matteo Berrettini (ITA) 2670 (+1) Roberto Bautista Agut (ESP) 2540 (+1) Gaël Monfils (FRA) 2530 (+3) David Goffin (BEL) 2335 (+3) Fabio Fognini (ITA) 2290 Kei Nishikori (JPN) 2180 (-2) Diego Schwartzman (ARG) 2125 (+1) Denis Shapovalov (CAN) 2050 (+13) Stan Wawrinka (SUI) 2000 Karen Khachanov (RUS) 1840 (-9) Alex De Minaur (AUS) 1775 John Isner (USA) 1770 (-2) Grigor Dimitrov (BUL) 1747 (+7)

Barty écrase la concurrence

L'Australienne Ashleigh Barty, victorieuse des Finales de la WTA de Shenzhen dimanche, termine la saison largement en tête du classement mondial.

Avec 7851 points, elle relègue sa poursuivante, la Tchèque Karolína Pliskova (5940 points) à près de 2000 points. Un gouffre!

La Japonaise Naomi Osaka termine la saison sur le podium (5496) devançant d'une courte tête la Roumaine Simona Halep (5462).

L'Ukrainienne Elina Svitolina, finaliste du Championnat de fin de saison, effectue la plus belle progression du top 10 en gagnant deux places (6e), devancée par la Canadienne Bianca Andreescu. La Canadienne a dû déclarer forfait à son deuxième match du Championnat de fin de saison de la WTA contre Pliskova avant de renoncer au reste de la compétition.

Malgré une place de perdue aux dépens de la Néerlandaise Kiki Bertens (9e), l'Américaine Serena Williams termine dans le top 10.

Les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard sont, respectivement, 209e et 224e.

Classement WTA