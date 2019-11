Benoît-Olivier Groulx, capitaine face aux Russes

L’attaquant des Mooseheads de Halifax Benoît-Olivier Groulx agira à titre de capitaine de l’équipe de la LHJMQ face à la Russie lors des deux matchs de la Série Canada-Russie des représentants du circuit Courteau, dont le premier s’amorcera ce soir, à Saint John.

La rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports 2, dès 19h00.

Toutefois, il manquera un gros morceau à l’équipe de la LHJMQ puisque Alexis Lafrenière ne sera pas en uniforme en raison d’une blessure. Lafrenière devait être le capitaine de l’équipe.

Benoit-Olivier Groulx hérite du titre de capitaine de l'équipe de la LHJMQ pour les deux matchs contre les Russes. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) November 4, 2019

Le deuxième match de la LHJMQ face aux Russes aura lieu mardi, cette fois à Moncton. La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports.

Puis, la série se transportera en Ontario les 7 et 11 novembre (Kitchener et London) avant de prendre le chemin de l’Ouest canadien (Prince Albert et Saskatoon) les 13 et 14 novembre où les représentants des Ligues de l’Ontario et de l’Ouest, respectivement, seront en action contre les Russes.