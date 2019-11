Une amitié à saveur québécoise chez les Islanders

Même s’ils ont 10 ans d’écart en âge, les attaquants québécois Anthony Beauvillier et Derick Brassard ont développé une solide amitié depuis qu’ils se sont trouvés chez les Islanders de New York.

Cet été, Brassard a paraphé une entente d’une saison avec les Insulaires, ce qui a fait doubler le nombre de représentants de la Belle Province dans la formation new-yorkaise. Une situation qui plaît grandement à Beauvillier.

«Je n’avais pas de gars avec qui parler français dans les dernières années, a dit l’athlète de 22 ans au site internet des Islanders. [...] C’est différent entre les francophones et les anglophones, tout est vraiment différent. C’est plaisant d’avoir un gars comme lui dans mon entourage. C’est plus comme à la maison. J’ai plus l’impression d’être en famille et c’est plus facile d’être soi-même en français qu’en anglais.»

Sous le même toit

Les deux Québécois ont même partagé le même toit lors du camp d’entraînement et au début de la saison. Mais, contrairement à la tradition, ce n’est pas le cadet qui est allé vivre chez l’aîné.

«C’est beaucoup plus confortable d’être dans une maison qu’à l’hôtel. [Quand j’étais là-bas] c’était sa maison, donc ses règles, même si j’ai neuf ou dix ans de plus que lui, a exprimé Brassard. Nous avons eu du fun. Nous allions souper tous les soirs et j’ai appris à beaucoup mieux le connaître. C’était plaisant. J’ai été dans cette situation. Par le passé, j’ai toujours accueilli les jeunes joueurs dans ma demeure pendant les camps d’entraînement et la saison.»

«C’est comique d’être le jeune joueur qui accueille le plus vieux, a quant à lui affirmé Beauvillier. [...] Nous n’en avons pas fait un grand cas, même si nous nous sommes un peu taquinés avec ça. C’est facile avec la différence d’âge, mais ce ne fut que plaisant. Il est dans la ligue depuis longtemps et j’ai eu l’occasion de m’entraîner avec lui cet été. Il est bien connu au Québec et il est un bon joueur depuis longtemps.»

Et sur le même trio

En plus d’avoir partagé le même logis et de nombreux repas, tout en visionnant de vieilles saisons de la série «Lance et compte», les deux amis sont également appelés à jouer sur la même unité. Depuis que Brassard a été réuni à Beauvillier et Brock Nelson, le vétéran de 13 saisons connait énormément de succès. Il a notamment touché le fond du filet lors des cinq matchs qui a disputé avec ses nouveaux compagnons de trio.

«Ça fonctionne, a simplement dit Brassard. Nous jouons ensemble et nous faisons des jeux. Il nous manque plusieurs gars [en raison de blessures], alors nous devons élever notre niveau de jeu et travailler ensemble pour l’équipe. Notre unité va très bien présentement.»