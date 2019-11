Canelo passe le K.-O. à Kovalev !

Le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez a battu le Russe Sergey Kovalev par K.-O. au 11e round pour devenir champion WBO des mi-lourds, à Las Vegas.

Canelo (53-1-2, 36 K.-O.) avait renoncé à ses ceintures WBA et WBC des poids moyens pour grimper de deux catégories afin de se frotter à «Krusher».

Par le fait même, il est devenu champion dans quatre catégories de poids différentes.

Inégal face à un rival plus imposant que lui, Canelo l'a achevé d'une superbe combinaison gauche-droite pour réaliser le K.-O avec 48 secondes à faire au 11e engagement.

SOMMAIRE

Round 1 : Sans démontrer une grande agressivité, Kovalev place quelques jabs et tente quelques crochets. 10-9 Kovalev.

Round 2 : Les deux boxeurs s'échangent des jabs, mais Canelo est le plus précis, voire le plus affamé. 10-9 Canelo. (DAZN donne le round à Kovalev)

Round 3 : Canelo atteint Kovalev d'une droite efficace tôt dans l'engagement, mais il n'en fait pas assez. Kovalev a une bonne mâchoire et il frappe fort. 10-9 Canelo.

Round 4 : Canelo se mesure à une grosse pointure. Kovalev est plus précis et plus fort. Canelo l'atteint d'une solide droite au corps, mais le Russe ne le lâche pas. 10-9 Kovalev. (DAZN donne le round à Canelo)

Round 5 : Canelo est rapide, mais Kovalev trouve les ouvertures et lance plusieurs coups au corps. 10-9 Kovalev. (DAZN donne le round à Canelo)

Round 6 : Canelo commence fort. Il attaque. «Krusher», lui, ralentit. Les coups au corps du Mexicain lui donnent l'avantage ici. 10-9 Canelo

Round 7 : Canelo est plus précis et il n'est pas intimidé par son rival massif, qui rate plusieurs fois la cible. 10-9 Canelo.

Round 8 : Kovalev gagne le round, notamment dans les 10 dernières secondes en atteignant Canelo de plusieurs coups. 10-9 Kovalev.

Round 9 : Kovalev augmente la force d'un niveau. Canelo recule davantage. Le Russe veut en finir, mais pense-t-il pouvoir lui passer le K.-O.? 10-9 Kovalev

Round 10 : Kovalev a tout à prouver. Canelo, tout à gagner. Regain d'énergie chez le Mexicain. Les deux pugilistes cherchent le gros coup. Au cumulatif, Kovalev est le plus dominant dans ce round encore une fois. 10-9 Kovalev. (DAZN donne le round à Canelo)

Round 11 : Kovalev s'éloigne de Canelo, qui fonce. Les deux boxeurs s'échangent des jabs et des droites. Une gauche. Une droite... PUIS K.-O.! CANELO L'EMPORTE!