Saputo sur la trace de Zlatan!

Le propriétaire de l’Impact de Montréal et du FC Bologne, le Québécois Joey Saputo, tenterait d’obtenir les services de l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, qui apparaît sur le point de quitter le Galaxy de Los Angeles en MLS.

Selon ce que rapportait le journal italien «Corriere Dello Sport» samedi, Saputo chercherait à offrir un contrat d’un an et demi, d’une valeur de 8 millions d’euros, au joueur de 38 ans afin qu’il se joigne au FC Bologne, en Serie A.

C’est l’entraîneur de Bologne, Sinisa Mihajlovic, qui voudrait compter «Ibra» dans son effectif et Saputo serait disposé à l’accommoder. Mihajlovic, qui a récemment effectué un retour aux commandes de la formation italienne après avoir combattu la leucémie, a eu son gros mot à dire dans le maintien de Bologne en Serie A la saison dernière.

Toujours selon le média italien, le responsable du recrutement de la structure Montréal-Bologne, Walter Sabatini, serait en contact quotidien avec l’agent d’Ibrahimovic, le tout-puissant Mino Raiola, afin de compléter l’embauche.

Enfin, celui qui a inscrit 52 buts en 56 apparitions dans la MLS aimerait l’idée d’évoluer sous les ordres de Mihajlovic, qu'il a connu comme entraîneur-adjoint à l'Inter Milan.

Le FC Bologne, avant son match de samedi justement contre l’Inter, pointait au 11e rang du classement de la Serie A après avoir complété un ambitieux recrutement durant l’été.

Ibrahimovic, pour sa part, n’a donné aucune indication concernant son futur en général et rien n’indique pour l’instant qu’il reviendra avec le Galaxy en 2020.

Celui qui a notamment porté les couleurs du Paris Saint-Germain et de Manchester United effectuerait donc un retour en Italie, où il a dans le passé été joueur de l’AC Milan, de l’Inter et de la Juventus. Il a d’ailleurs remporté quatre fois le championnat de la Serie A entre 2007 et 2011.