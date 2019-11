Vigneault perd patience avec Giroux et Voracek

Les Flyers de Philadelphie connaissent un début de saison décevant (5-5-1) et l’entraîneur-chef Alain Vigneault a décidé de viser publiquement deux de ses piliers, soit Claude Giroux et Jakub Voracek.

«Nous avons besoin que nos meilleurs joueurs montrent l’exemple dans leur façon de jouer, a affirmé le Québécois au quotidien The Philadelphia Inquirer. Nous avons besoin que G [Claude Giroux] soit un joueur dominant comme il l’a été par le passé et pendant plusieurs années. Nous avons besoin que Jake [Jakub Voracek] soit un joueur dominant comme il l’a été par le passé et pendant plusieurs années. Nous avons besoin que ces gars montrent l’exemple avec leur jeu et je suis sûr qu’ils vont le faire.»

La sortie de Vigneault fait suite à deux défaites consécutives des Flyers contre des adversaires qui sont dans la même section, soit les Islanders de New York et les Penguins de Pittsburgh.

Contre la première équipe, Voracek a amassé un but et une aide, tandis que Giroux a touché la cible une fois. Les deux patineurs ont été blanchis de la feuille de pointage contre la seconde formation. En 11 parties cette saison, Voracek a obtenu neuf points (4-5), alors que Giroux a fourni sept points (2-5).

Après une sortie publique aussi précise, Vigneault a bien l’intention de donner une bonne chance à ses patineurs de lui répondre. Sa formation se frottera d’ailleurs à un autre adversaire de la section Atlantique, vendredi soir, alors qu’elle visitera les Devils au New Jersey. Cet affrontement sera présenté à compter de 19h à TVA Sports et sur notre service de diffusion en ligne, TVA Sports Direct.

«Je veux qu’on amorce ce match de la bonne façon, en jouant de la bonne façon et en commençant avec les meilleurs gars, a dit Vigneault en référence à Voracek et Giroux. Ils doivent démontrer du leadership, de l’implication afin de s’assurer que tout le monde soit sur la même page et à l’écoute. Je veux que ces gars-là se manifestent et nous montrent le chemin.»