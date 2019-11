Claude Julien en a surpris plusieurs pendant son bref point de presse, jeudi, avant le match qui opposait les Canadiens de Montréal aux Golden Knights à Las Vegas.

Si la titularisation du gardien Keith Kinkaid devant le filet était prévisible, l’annonce au sujet du jeune attaquant Jesperi Kotkaniemi avait de quoi étonner. Le pilote du Tricolore a informé les journalistes que le Finlandais, choix de premier tour de l’équipe au repêchage de 2018, est aux prises avec une blessure à l’aine.

Cette révélation arrive alors que le rendement du joueur de centre de 19 ans laisse à désirer, lui qui n’a qu’un seul point à ses neuf dernières sorties. L’animateur Jean-Charles Lajoie a partiellement formulé une hypothèse pendant son billet à «JiC».

«Mettons que "KK" est juste laissé de côté, j’espère qu’on aurait osé l’assumer en le disant comme ça. Sans quoi là c’est ordinaire et tant pis pour la transparence.»

Cela ne signifie pas que le coloré animateur doute de la crédibilité de Julien, a-t-il précisé.

«Je (n’insinue) surtout pas que je remets en doute la blessure. Je dis que je trouve ça plate en maudit qu’il n’ait pas joué jeudi.»

Drouin-Armia : «J’ai comme un choc!»

Si Jean-Charles Lajoie a exprimé des réserves au sujet du trio composé de Jonathan Drouin, Kotkaniemi et Joel Armia, en début de saison, l’animateur se dit maintenant impressionné par les deux ailiers.

«Je suis comme en éveil avec Drouin et Armia en raison de leur début de saison après un camp qui nous a vraiment fait craindre le pire, a-t-il souligné.

«C’est eux qui menaient l’attaque des Candiens dans les six premiers matchs avant que le vrai premier trio, Phillip Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher, ne sorte des blocs et se mettent à produire avec régularité.

«Là on a disputé 12 matchs et ils sont encore bons. J’ai comme un choc!»

Drouin a été utilisé aux côtés de Max Domi depuis la semaine dernière. Le Québécois vient de marquer quatre buts à ses trois derniers matchs. Sa récolte de 12 points en 13 affrontements est sa meilleure récolte pendant un mois d'octobre dans la LNH.

Armia vient d'inscrire cinq points, dont trois buts, en autant de matchs.