Les Devils voudront être plus convaincants pour Taylor Hall...

Les Devils du New Jersey et les Flyers de Philadelphie ont ceci en commun : ils entamaient la saison avec beaucoup d’espoir en vertu des changements effectués durant la saison morte, mais leurs résultats déçoivent jusqu’ici.

Les deux rivaux de la section Métropolitaine s’affrontent dès 19h ce soir, à TVA Sports sur notre service de diffusion en ligne TVA Sports Direct.

Les Flyers (5-5-1) ont encaissé mardi dernier une raclée de 7-1 face aux Penguins de Pittsburgh, alors que les Devils (2-5-3) ont subi une défaite de 7-6 en prolongation, mercredi, devant le Lightning de Tampa Bay.

C’était la première fois depuis 1990 que les Devils marquaient six buts et trouvaient tout de même le moyen de perdre le match.

Rien pour convaincre le futur joueur autonome sans compensation Taylor Hall de signer une prolongation de contrat...

«On se bat un peu contre nos propres fans, a d’ailleurs déclaré l’attaquant après le revers contre le Lightning. La marque est égale et on se fait huer. C’est dur de jouer dans cet environnement parfois, particulièrement à domicile. Quand tu joues sur la route et que les fans de l’équipe locale huent, c’est plaisant pour les visiteurs.»

Devant le filet, les Flyers devraient faire confiance à Carter Hart, alors que MacKenzie Blackwood devrait obtenir le départ pour les Devils.