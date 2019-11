Les Alouettes concluent de la bonne manière

Les Alouettes de Montréal ont terminé leur saison en beauté vendredi avec un gain de 42 à 32 contre le Rouge et Noir à Ottawa vendredi.

Les Moineaux ont mis un point d’exclamation sur une saison à laquelle peu de gens s’attendaient en début d’année grâce à une fiche de 10-8. C’est la première fois depuis 2012 que les Alouettes terminent la saison avec un dossier supérieur à ,500.

L’attaque n’a pas mis de temps à se mettre en marche. Sur la première séquence offensive des «Als», Vernon Adams fils a couronné une poussée de 60 verges avec une passe de cinq verges à Eugene Lewis pour le majeur.

Le quart-arrière de la formation montréalaise a ajouté une deuxième passe de touché au début du deuxième quart. Cette fois, une remise de neuf verges complétée à Jake Wieneke donnait les devants 15 à 3 aux Alouettes. La soirée de travail d’Adams fils s’est terminée peu avant la fin du deuxième quart après avoir subi un sac du quart. L’athlète de 26 ans a complété sa soirée de travail avec des gains de 126 verges.

En remplacement à Adams fils, Matthew Shiltz a complété neuf de ses 12 passes pour des gains de 101 verges, en plus d’avoir lancé une passe de touché de 13 verges à Dante Absher. Il s’agissait du premier touché dans la LCF du joueur de 25 ans qui a été le receveur le plus productif des Alouettes grâce à des gains de 81 verges.

Ottawa s’est approché à quatre points de Montréal au début du quatrième quart, mais un touché sur une course de 35 verges de Jarveon Williams a redonné une avance de 11 points aux Alouettes.

La formation ontarienne a une fois de plus tenté une remontée en fin de match. Avec moins de deux minutes à faire à la rencontre, un touché sur une course d’une verge de Jonathon Jennings suivi d’un converti de deux points permettaient au Rouge et Noir d’y croire, mais une interception retournée pour un touché de Najee Murray aux dépens de Will Arndt avec quelques secondes à écouler a assuré la victoire aux visiteurs.