Joueurs du mois: des choix logiques

La «recrue du mois» dans la Ligue nationale de hockey (LNH) n’est ni Jack Hughes ni Kaapo Kakko, les deux premiers choix du plus récent repêchage. C’est plutôt l’attaquant des Sabres de Buffalo Victor Olofsson qui a remporté l’honneur pour le mois d’octobre, a annoncé la LNH, vendredi.

Avec ses 10 points, dont six buts, Olofsson a devancé l’attaquant des Maple Leafs Ilya Mikheyev (quatre buts, six aides), le défenseur des Canucks de Vancouver Quinn Hughes (un but, neuf aides), l’arrière de l’Avalanche du Colorado Cale Makar (un but, neuf aides) et le gardien de but des Capitals de Washington Ilya Samsonov (fiche de 4-1-0) au scrutin.

Le Suédois de 24 ans, qui fut un choix de septième ronde en 2014, a particulièrement dominé sur les unités spéciales, inscrivant ses six buts cette saison avec l’avantage d’un homme. Il est d’ailleurs devenu le premier joueur de l’histoire de la LNH à marquer les huit premiers buts de sa carrière en avantage numérique.

Carlson dominant

Le défenseur des Capitals John Carlson a quant à lui été nommé la première étoile de ce premier mois d’activités. En 14 matchs, l’Américain a récolté pas moins de 23 points, dont sept buts. Seul Al Macinnis (25) a obtenu plus de points en un mois d'octobre chez les défenseurs dans l’histoire de la LNH.

L’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak a décroché la deuxième étoile en vertu de sa récolte de 12 buts et 12 aides pour 24 points en 12 parties. L’Allemand Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton), qui mène le circuit Bettman pour les buts (12) et les points (25), a été nommé troisième étoile du mois.