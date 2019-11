Doug Gilmour de retour avec les Maple Leafs

L’ancien capitaine des Maple Leafs de Toronto Doug Gilmour est de retour dans l’organisation de la Ville Reine, lui qui a accepté le titre d’ambassadeur dans la communauté.

L’homme de 56 ans en a fait l’annonce sur le site internet The Athletic, vendredi. Il aussi expliqué qu’il quittait ses fonctions de président chez les Frontenacs de Kingston dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario. Gilmour avait aussi porté les chapeaux d’entraîneur et de directeur général lors de son association de 11 saisons avec cette formation junior.

«Je suis ravi d’être de retour à Toronto avec un titre officiel et à un moment où il y a tellement d’enthousiasme pour une équipe qui est dotée de talents incroyables», a affirmé Gilmour.

L’ancien joueur de centre rejoint Darryl Sittler, Wendel Clark, Curtis Joseph et Darcy Tucker, qui ont tous un rôle d’ambassadeur dans la communauté.

Gilmour a joué 393 parties (1992 à 1997 et en 2003) dans l’uniforme des Maple Leafs. Il a également porté les couleurs des Blues de St. Louis (1983 à 1988), des Flames de Calgary (1988 à 1992), des Devils du New Jersey (1996 à 1998), des Blackhawks de Chicago (1998 à 2000), des Sabres de Buffalo (2000 à 2001) et du Canadien de Montréal (2001 à 2003). En 1474 rencontres, il a amassé 450 buts et 964 mentions d’aide pour 1414 points.