Crosby et McDavid partagent la même réalité

Pour la septième fois de leur carrière, Sidney Crosby et Connor McDavid croiseront le fer, samedi, lorsque les Oilers d’Edmonton visiteront les Penguins à Pittsburgh.

Lors de leurs affrontements précédents, le plus jeune des deux a obtenu le dessus sur le plan des statistiques, amassant trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points, tandis que le vétéran a fourni deux buts et autant d’aides pour quatre points. Crosby et sa bande ont cependant toujours arraché la victoire de ces rares duels.

Les deux patineurs sont bien différents dans leur style de jeu, mais se ressemblent énormément sur d’autres points. James Neal, qui porte présentement les couleurs des Oilers, a joué avec Crosby un peu plus de trois saisons et il voit énormément de similitudes entre les deux super-vedettes.

«L’éthique de travail. L’importance des détails. Ils ne veulent pas seulement être le meilleur, mais le meilleur dans l’univers, a indiqué Neal au réseau Sportsnet. La façon dont ils se comportent. La façon dont ils travaillent et pratiquent. Tout ce qu’ils font a un objectif, tout est axé sur le prochain match ou la prochaine situation dans laquelle ils se retrouvent.»

Des vedettes avant l’heure

Crosby et McDavid partagent également une réalité que bien des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’ont jamais connue.

«Dès leur jeune âge, ils ont tous les deux été mis sur un piédestal, a observé Neal. Ils sont là-haut et tout est à propos d’eux tout le temps. Et avec raison, car ils sont excellents et qu’ils ont travaillé très fort pour être aussi bons.»

«Ils sont conscients de cette réalité, comment les choses sont perçues et comment elles fonctionnent, a poursuivi le joueur d’expérience. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour inclure tout le monde et faire en sorte que tout le monde se sent comme une partie importante de l’équipe.»

Des débuts similaires

Les deux joueurs ont 10 ans de différence. McDavid a présentement joué 301 parties dans la LNH et il est frappant de constater que ses statistiques offensives sont très proches de celles de Crosby après le même nombre de matchs.

En effet, le représentant des Oilers a 395 points (134-261) alors que le capitaine des Penguins avait 408 points (138-270) d’amassés après autant de matchs.

Il y a cependant une différence majeure entre les deux patineurs, Crosby a remporté sa première Coupe Stanley à sa quatrième campagne, tandis que McDavid n’a participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires en quatre ans.