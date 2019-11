Un détail qui a sans doute irrité Stéphane Waite...

Keith Kinkaid a signé sa première victoire avec les Canadiens de Montréal, jeudi soir à Las Vegas, mais il ne faut se leurrer : il a connu une soirée de travail en demi-teinte.

Le gardien auxiliaire a été capable du meilleur comme du pire contre les Golden Knights, cédant quatre fois sur 35 lancers.

«On a beaucoup de choses à ajuster, a noté l’ancien gardien de la LNH Patrick Lalime, vendredi, à l’émission Les Partants. Il me fait penser à Craig Anderson des Sénateurs d’Ottawa. C’est un gardien de but qui n’a pas la technique parfaite et qui anticipe.

«Sur le but d’Alex Tuch, on voit un gardien qui croit que le joueur optera pour un tir du côté du gant, dans la partie supérieure. Il laisse une ouverture béante entre les deux jambes.»

Parions que Kinkaid a eu une petite discussion à ce sujet avec l’entraîneur des gardiens du Tricolore...

«Pour connaître très bien Stéphane Waite, il lui a sûrement demandé après le match s'il est un gardien de 50%, a expliqué Lalime. Est-ce que tu es un gardien qui prend une chance sur deux de l’arrêter ou un gardien qui va l’arrêter? C’est exactement ce qui est arrivé, regardez le trou entre les deux jambes [sur le but de Tuch].»

«Je n’ai pas aimé le troisième but [des Golden Knights] également, a ajouté l’analyste. Il est mal positionné, de côté. J’ai vu un gardien en troisième période qui, mentalement, voulait en faire un petit peu trop.»

