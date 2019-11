Brooke M. Henderson réussit la ronde du jour

La Canadienne Brooke M. Henderson a remis la meilleure carte du jour, lors de la deuxième ronde du tournoi Swinging Skirts, vendredi, à Taïwan.

L’athlète de 22 ans a joué 64 (-8), réussissant notamment un aigle au 12e fanion. Elle a également amassé six oiselets et n’a commis aucun boguey. Sa performance lui a permis de prendre le cinquième échelon de la compétition, en vertu de son cumulatif de 135 (-9). Elle partage son rang avec l’Australienne Su-Hyun Oh.

Après 36 trous, Henderson est à trois frappes de la meneuse, la Sud-Coréenne Mi Jung Hur, qui était aussi au sommet du classement après la première ronde. Lors de cette deuxième journée d’activités, la 22e joueuse mondiale a remis une carte de 66 (-6) pour une deuxième journée consécutive.

L’Américaine Nelly Korda (67) est à un coup de la tête, tandis que et la Sud-Coréenne In-Kyung Kim (65) et l’Australienne Minjee Lee (67) sont à deux frappes du sommet.

Pour sa part, la Canadienne Alena Sharp a connu une performance de 70 (-2), amassant quatre oiselets et fautant sur seulement deux trous. Son cumulatif de 141 (-3) la positionne au 18e rang, en compagnie de sept autres golfeuses.

Dure journée pour les Canadiens

À Shanghai, les Canadiens Corey Conners et Adam Hadwin ont connu beaucoup de difficultés au tournoi HSBC Champions.

Le premier, qui était ex aequo au septième rang après 18 trous, a fait une chute de 13 rangs, lui qui a joué 73 (+1), vendredi. Il a commis trois bogueys sur son neuf d’aller et s’est quelque peu ressaisi sur le retour avec deux oiselets. Conners partage son nouveau classement avec cinq adversaires.

De son côté, le deuxième représentant de l’unifolié a remis une carte de 77 (+5), ce qui lui confère un cumulatif de 151 (+7) et le 72e échelon avec trois autres malchanceux.

C’est le Britannique Matthew Fitzpatrick qui est en avance au classement, lui qui a frappé un total de 133 coups (-11) depuis le début de la compétition. Il a seulement une frappe d’avance sur le Nord-Irlandais Rory McIlroy.