Cam Newton cherche une solution à ses problèmes

L’état de santé du quart-arrière des Panthers de la Caroline Cam Newton stagne et l'athlète est à la recherche d'une solution.

Absent des terrains de football depuis la deuxième semaine d’activités de la NFL en raison d’une blessure à un pied, l’athlète de 30 ans a décidé d’aller consulter un spécialiste à Green Bay.

«J’ai passé un long moment à parler avec Cam cette semaine et il a fait tout ce qui était possible pour que son pied revienne à 100%, a indiqué le directeur général des Panthers, Marty Hurney, au réseau NFL Network. Malheureusement, il n’est pas rendu à ce point. La prochaine étape, c’est de voir le Dr. Anderson et qu’il obtienne davantage d’informations.»

Newton a subi sa blessure pendant un match préparatoire et il a enduré la douleur lors des deux premières rencontres des siens. Les Panthers (4-3) l’ont ensuite forcé à prendre du repos et il est incapable de reprendre l’action depuis.

En son absence, la formation de la Caroline a fait confiance au pivot Kyle Allen et ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers affrontements.

Hilton sur la touche

Par ailleurs, les Colts seront privés des précieux services du receveur de passes T.Y. Hilton, dimanche, alors que la formation d’Indianapolis se frottera aux Steelers à Pittsburgh.

Selon la station de radio 1070 The Fan, l’athlète de 29 ans a subi une blessure à un mollet et pourrait même rater de trois à quatre semaines d’activités.

Hilton a déjà raté un affrontement en 2019, soit celui de la quatrième semaine contre les Raiders d’Oakland. Les Colts ont d'ailleurs perdu ce match au compte de 31-24.

En six rencontres cette saison, le produit de l’Université Florida International a attrapé 32 passes pour des gains de 360 verges et un touché.