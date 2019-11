Andrei Svechnikov : le magicien

Plus de 48 heures après son filet magistral face aux Flames de Calgary, l’attaquant des Hurricanes de la Caroline Andrei Svechnikov continue de s’en faire parler alors qu’il est devenu un candidat automatique au but de l’année dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Certains l’appellent le but «lacrosse», les Québécois probablement le but «à la Sidney Crosby» tandis que les érudits l’appelleront le but «Michigan», ce choix de jeu reste spectaculaire et est aussi une première dans l’histoire du circuit Bettman.

Derrière le filet de David Rittich, le joueur russe a utilisé son bâton comme une spatule avant d’aller porter la rondelle tout juste au-dessus de l’épaule droite du gardien. Les réactions ont été immédiates, alors que ses coéquipiers et les partisans réunis au PNC Arena ont explosé de joie.

«J’avais tellement d’espace disponible, a révélé Svechnikov au site internet des «Canes» vendredi. Je me suis dit : “Pourquoi ne pas essayer?” Alors je l’ai fait.»

C’est en forgeant qu’on devient forgeron

«Svechnikov pratique cette manœuvre tous les jours depuis deux ans, a mentionné l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour suite à la rencontre de mardi. À l’entraînement, il ne la rate jamais. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il s’en serve dans un match. C’était un grand moment et un but dont nous avions besoin.»

En effet, le joueur de 19 ans a joué un fort match face aux Flames, car en plus de marquer ce but d’anthologie, il a aussi inscrit le filet vainqueur quelques minutes plus tard. «C’était un but spécial par un joueur spécial, a commenté son coéquipier Brian Gibbons. Ensuite il retourne sur la glace pour sa présence suivante et il en marque un autre. C’est Svech qui fait des trucs de Svech.»

Après une saison prometteuse de 20 buts et 37 points à sa première campagne dans la LNH en 2018-2019, Svechnikov présente une très belle fiche de 12 points en autant de rencontres cette saison. Il est d’ailleurs l’attaquant le plus productif des Hurricanes, qui revendiquent le deuxième rang au classement de la division métropolitaine.