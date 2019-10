Tout oublier et recommencer à zéro

L’attaque des Carabins de l’Université de Montréal aura la chance de faire oublier quelques performances douteuses en saison régulière samedi après-midi lors de leur demi-finale provinciale contre l’équipe de football de l’Université McGill.

La troupe dirigée par Danny Maciocia a inscrit seulement sept touchés offensifs en huit rencontres cette saison, se fiant plus souvent qu’autrement sur sa défensive, elle qui a inscrit trois touchés cette année. Les piètres performances à l’attaque de l’équipe ont coûté le premier rang du classement aux Carabins en fin de saison en raison des revers aux mains du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke et du Rouge et Or de l’Université Laval.

«On a encore plein de choses à prouver et le côté positif dans tout ça c’est que rendu en séries éliminatoires, tout le monde recommence à zéro, explique le coordonnateur offensif des Carabins, Gabriel Cousineau. Pour nous autres, c’est sûr que ça va nous permettre de repartir la machine. [...] Malgré tout je pense qu’on a un bon plan de match pour McGill.»

En dépit de quelques contre-performances, le coordonnateur à l’attaque ne compte pas changer sa philosophie.

«Notre identité, ça reste quand même d’établir notre jeu au sol assez tôt dans le match comme d’habitude et de mettre notre quart-arrière à l’aise pour pouvoir lancer le ballon ensuite. On va essayer de quand même aller chercher un mélange course et passe. [...]. Les joueurs sont confiants, les coachs sont confiants et je pense qu’on va être capable d’avancer le ballon de façon efficace.»

Jeudi soir, Gabriel Cousineau n’avait toujours pas confirmé avec Danny Maciocia lequel de ses quarts-arrière entamerait la rencontre samedi après-midi.

Sept étoiles

Sept joueurs des Carabins ont été nommés sur l’équipe d’étoiles en football masculin par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). En attaque, le garde Pier-Olivier Lestage, le receveur Kevin Kaya et le porteur de ballon Ryth-Jean Giraud ont reçu cet honneur. Ce dernier a été voté de façon unanime par les entraîneurs et le commissaire.

En défensive, l’ailier défensif Samuel Rossi, le secondeur Brian Harelimana, le demi défensif Marc-Antoine Dequoy et le maraudeur Ethan Makonzo ont reçu pareille distinction.