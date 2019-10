Les Royals ont un nouveau gérant

Les Royals de Kansas City ont décidé de faire confiance à Mike Matheny, lui qui a été embauché comme gérant, jeudi.

La formation en a fait l’annonce sur son site internet.

L’homme de 49 ans agissait à titre de conseiller spécial chez les Royals depuis le mois de novembre 2018. Il avait préalablement été le gérant des Cardinals de St. Louis, et ce, pendant six ans et demi. Il avait été congédié de ce poste au courant de la campagne 2018.

«Tous nos départements ont eu du plaisir à travailler et interagir avec lui la saison dernière, a exprimé le directeur général des Royals, Dayton Moore. En fonction de ces interactions, c’est devenu vraiment clair que Mike était la bonne personne pour mener notre équipe de baseball. Mike Matheny est un leader passionné qui a des valeurs fortes, une belle intelligence et l’objectif d’aider les joueurs à atteindre leur plein potentiel.»

Comme gérant chez les Cards, le natif de Columbus a maintenu un dossier de 591-474 et a notamment mené l’équipe de St. Louis à une participation à la Série mondiale en 2013.

Avant de faire carrière sur le banc, Matheny a joué dans le baseball majeur pendant 13 saisons. Celui qui évoluait au poste de receveur a porté les couleurs des Brewers de Milwaukee (1994-1998), des Blue Jays de Toronto (1999), des Cardinals (2000-2004) et des Giants de San Francisco (2005-2006).