C’est fini pour Josh Gordon avec les Patriots

Le mariage entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et le receveur de passes Josh Gordon s’est conclu jeudi, alors que l’équipe du Massachusetts a libéré l’athlète de 28 ans.

Le nom de Gordon avait été placé sur la liste des blessés après le match entre les «Pats» et les Giants de New York, en raison d’une blessure à un genou. Les Patriots avaient un surplus à la position après l’échange avec les Falcons d’Atlanta amenant Mohamed Sanu avec l’équipe et le retour éventuel de leur plus récent choix de premier tour, N’Keal Harry.

Les 31 autres équipes pourront réclamer celui surnommé «Flash». Les formations avec le pire dossier auront la priorité. Si une équipe réclame Gordon, elle devra lui payer le reste de son salaire, soit un peu plus d’un million $. Son contrat vient à échéance au terme de la présente saison.

Depuis son arrivée en Nouvelle-Angleterre, le receveur a capté 60 passes pour des gains de 1007 verges, en plus d’ajouter quatre touchés. À la fin de la saison 2018, Gordon avait quitté les Patriots pour prendre soin de sa santé. Depuis son entrée dans la NFL, l’Américain a été suspendu à plus d’une reprise pour avoir enfreint le règlement antidopage de la ligue.