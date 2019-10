70 citrouilles: Stone mènera son enquête contre Fleury

Avec Marc-André Fleury comme coéquipier, il faut rester aux aguets. Son sourire espiègle ne ment pas : le Québécois est un sacré joueur de tours.

Ce n’est que récemment d’ailleurs qu’il a confessé son pire coup : en 2007, il avait caché une boîte de restants de poisson sous le siège de conducteur du camion de Ryan Malone.

Et voilà que Mark Stone soupçonne avoir été victime d’une autre pitrerie de la part de l’homme masqué, mercredi soir.

«Je me suis réveillé hier et j’ai vu 70 citrouilles dans mon entrée, a raconté l’attaquant des Golden Knights de Vegas. Il y a une citrouille qui portait le même costume d’Halloween que Fleury. Soit c’est lui le coupable, soit c’est quelqu’un qui essaie de l’incriminer. Il a plaidé non coupable, mais je trouverai éventuellement le fautif. Je n’ai pas encore regardé les vidéos de surveillance.»

Évidemment, tout cela est de bonne guerre. Plus tôt dans son entretien avec les journalistes, Stone a vanté en long et en large les qualités du gardien.

«Qu’est-ce que j’aime à propos de Fleury? Il faudrait plutôt me demander ce que je n’aime pas chez lui. C’est un compétiteur. Qu’il connaisse un bon ou un mauvais match, il nous donne toujours une chance de gagner avec son niveau de compétition. Il effectue des arrêts qu’aucun autre gardien ne réussit dans cette ligue.»

Le talent caché de Pacioretty

Stone s’est également fait élogieux à l’endroit de l’ancien capitaine des Canadiens de Montréal Max Pacioretty, se disant agréablement surpris par une dimension qu’il ne connaissait pas dans le jeu du numéro 67.

«Il est sous-estimé en tant que passeur, a-t-il souligné. Je le considérais comme un pur franc-tireur, mais il réalise les bons jeux aux bons moments, donc c’est plaisant de jouer avec lui.»

Voyez les commentaires de Stone dans la vidéo ci-dessus.