MLS: encore une finale Toronto FC-Sounders?

Le Toronto FC tentera de se qualifier pour la finale de la Coupe MLS, mercredi, alors qu’il se mesurera à Atlanta United FC lors de la finale de l'Association de l'Est.

Le match sera présenté à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 20h00.

La formation de la Ville Reine tentera ainsi d’obtenir son billet pour le match ultime de la saison de la MLS pour une troisième fois en quatre ans.

Les Sounders de Seattle, grâce à leur gain face au Los Angeles FC, sont déjà assurés de prendre part à ce duel.

En 2016, le «TFC» avait été défait par ces mêmes Sounders. En 2017, c’est le scénario inverse qui s’était réalisé.

La formation de Toronto avait vaincu D.C. United et New York City FC lors des tours précédents des éliminatoires. De son côté, Atlanta Unitred FC a vaincu le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et l’Union de Philadelphie.